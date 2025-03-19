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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس الوزراء: الوضع الأمني في المنطقة العربية لا يزال غير مستقر

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الوضع الأمني في المنطقة لا يزال غير مستقر، بالرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها الدول العربية لوقف إطلاق النار جاء ذلك في تصريحات رئيس الوزراء في المؤتمر الأسبوعي للحكومة

عودة التوتر رغم جهود وقف إطلاق النار

قال الدكتور مدبولي إن الجهود الكبيرة التي بذلتها الدول العربية في الفترة الماضية للضغط من أجل وقف إطلاق النار لم تُسهم في تحقيق استقرار دائم في المنطقة.

الهجمات الحوثية في جنوب البحر الأحمر

وأوضح رئيس الوزراء المصري أن جنوب البحر الأحمر شهد في الأيام الأخيرة ضربات من قبل الحوثيين، وهو ما يؤكد أن الوضع الأمني في المنطقة لا يزال هشًا.

 وقال مدبولي: "ما يحدث في المنطقة يظهر بوضوح أنه لا يمكن التوصل إلى استقرار دائم".

العبرة من الأحداث المحيطة

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه يجب أن نأخذ العبرة من الأحداث المحيطة بنا في المنطقة، في إشارة إلى تصاعد النزاعات والتوترات في عدة دول. 

وأضاف أن هذا الوضع يبرز الحاجة الملحة لحلول قوية تدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري وقف إطلاق النار الهجمات الحوثية

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