أمطار على الإسكندرية تزامنا مع نوة الشمس الكبيرة

تعرضت الإسكندرية لأمطار ما بين خفيفة ومتوسطة مع انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة، دون تأثير على سير المشاة والسيارات، واستمرت حركة الملاحة وتداول الحاويات وشحن وتفريغ البضائع بميناء الاسكندرية بشكل طبيعي ومنتظم ومغادرة ووصول السفن المختلفة ورسوها على الارصفة.



وقرر محافظ الاسكندرية احمد خالد، رفع حالة الطوارئ بجميع الأجهزة الخدمية والمرافق، موجها رؤساء الاحياء بالتواجد المكاني للتعامل مع اي تجمعات للامطار، ومؤكدا أن غرفة العمليات منعقدة على مدار الـ24 ساعة لتلقي أي بلاغات.



وانتشرت سيارات كسح المياه ومعدات شركة الصرف الصحي خاصة بالاماكن الساخنة والتي تشهد تجمعات مياه الامطار لتصريفها وتسهيل الحركة.



من جانبه، وجه رئيس هيئة ميناء الاسكندرية اللواء بحري احمد حواش إدارة الخدمات البحرية ومركز عمليات الميناء برفع درجة الاستعداد، وتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والبواخر لضمان سرعة الانتقال ، حفاظا علي الممتلكات والارواح وسلامة الملاحة البحرية.



وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لتحقيق السيولة المرورية وعدم تكدس السيارات.



يذكر أن الإسكندرية تتعرض حاليا إلى نوة "أنواء الشمس الكبيرة" التي تستمر لمدة يومين تصاحبها رياح شرقية .