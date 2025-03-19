مفاجأة لأصحاب معاش تكافل وكرامة بعد العيد

زفت الحكومة بشرى سارة لأصحاب معاشات تكافل وكرامة ، الذين ينتظرون زيادة المعاش هذا الشهر وقبل موعد عيد الفطر 2025، وذلك ضمن إجراءات الحزمة الإجتماعية الجديدة التي أعدتها الحكومة ووافق عليها الرئيس السيسي ووجه بتبطيقها سريعاً خلال الفترة المقبلة .

زيادة معاش تكافل وكرامة

أعلن وزير المالية، أحمد كاجوك، أنه بدءًا من أبريل المقبل، سيتم زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% بشكل دائم، وليس كإجراء مؤقت، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تجهيز هذه الزيادة لضمان تنفيذها بجدية كاملة.

وأضاف كاجوك، خلال مؤتمر صحفي اليوم ، أن المساعدات الإضافية بقيمة 300 جنيه لمستفيدي معاش تكافل وكرامة، التي تم إقرارها للشهر الحالي قد تم صرفها بالفعل لجميع المستفيدين.

وزير المالية

300 جنيه مساعدات لتكافل وكرامة

وأكد وزير المالية أنه تم إتاحة ١,٥ مليار جنيه لصرف ٣٠٠ جنيه "مساندة إضافية" لـ ٤,٧ مليون أسرة مستفيدة من "تكافل وكرامة" خلال شهر رمضان، لافتًا إلى زيادة قيمة الدعم النقدي للمستفيدين ببرنامج تكافل وكرامة بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٥ بتكلفة إجمالية بنحو ١٦ مليار جنيه حتى يونيو ٢٠٢٦.

دعم التموين الجديد في مارس وأبريل

كما قال أحمد كوجك وزير المالية انه تم إتاحة 2 مليار جنيه لبدء صرف الدعم الإضافي على البطاقات التموينية لنحو عشرة ملايين أسرة أكثر احتياجًا، من خلال زيادة ١٢٥ جنيهًا للبطاقات ذات الفرد الواحد و٢٥٠ جنيهًا لفردين فأكثر خلال شهري مارس وأبريل ٢٠٢٥.

بدء تطبيق الحزمة الإجتماعية الجديدة

و عرض أحمد كجوك، وزير المالية، مستجدات تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية، التي تأتي في إطار التوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم.

وأكد أحمد كجوك، أن حزمة الحماية الاجتماعية دخلت بالفعل حيز التنفيذ، قائلاً: "وفرنا الاعتمادات المالية للوزارات المعنية والمستفيدون بدأوا صرف مستحقاتهم"، مشيراً إلى أن هذه الحزمة تستهدف الفئات الأقل دخلاً، سعياً لتحسين أحوالهم بالدعم النقدي المباشر.

وبالفعل تم صرف المساعدات المالية الإضافية لمستفيدي تكافل وكرامة بقيمة 300 جنيه لكل فرد ، كذلك تم صرف دعم التموين الإضافي خلال شهر رمضان على بطاقات التموين .

تبكير صرف معاشات أبريل 2025

كما أعلن رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جمال عوض، تبكير صرف معاشات شهر أبريل المقبل على أن يبدأ الصرف يوم 25 مارس الجاري، وذلك في إطار الحرص على تلبية احتياجات أصحاب المعاشات والمستفيدين قبيل أجازة عيد الفطر المبارك.

وقال رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إن أصحاب المعاشات والمستفيدين يمكنهم الصرف من البنوك وفروعها ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وذلك خلال أيام العمل التي توافق 25 و26 و27 مارس، كما يمكنهم الصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة لجميع البنوك العاملة في مصر، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية بدءًا من 25 مارس وفي أيام العمل أو الإجازات"