قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القومي للطفولة والأمومة يحبط محاولة تزويج طفلة عمرها 12 عاما بكفر الشيخ
تاجر مخدرات.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 400 مليون جنيه
من قمة موسى إلى رحاب الدير.. 459 زائرًا يرسمون مشهدًا سياحيًا متنوعًا في سانت كاترين
الرئيس السيسي يهنئ نظيره التركي بذكرى العيد القومي
مهيب عبدالهادي عن رحيل مدربي الأهلي: نفس السيناريو يتكرر من أيام كولر
ضوابط شرعية للألعاب الإلكترونية.. متى يكون الترفيه حلالًا؟
أحمد شوبير ينتقد تأجيل قرارات الزمالك: الجمهور عايز يعرف هتعملوا إيه
بث مباشر.. شعائر صلاة وخطبة الجمعة من مسجد سيدي يعقوب في قويسنا بالمنوفية
توافد الوفديين على مقر الحزب للتصويت في انتخابات الهيئة العليا.. فيديو وصور
تقارير إسرائيلية: واشنطن تنقل 10 طائرات شحن عسكرية إلى النقب ضمن جسر جوي بالمنطقة
المستشار الألماني: نعمل على إنهاء حرب إيران في أسرع وقت
وزير التعليم يلتقي رئيس سنغافورة ويسلمه رسالة من الرئيس السيسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إزالة 30 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بأسيوط

إزالة التعديات بأسيوط
إزالة التعديات بأسيوط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء دون ترخيص، في إطار المرحلة الثالثة من الموجة الـ30 للإزالات، ووفقًا للجدول الزمني المحدد، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على حقوقها ومقدراتها، وصون الرقعة الزراعية، والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعدي ومخالفات البناء.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تمكنت من إزالة 30 حالة تعدي ومخالفة متنوعة بمختلف المراكز والقرى، ضمن الحملات الميدانية المستمرة، بما يعكس جدية المحافظة في فرض سيادة القانون، والتعامل الفوري مع المخالفات، والحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الإزالات شملت 3 حالات بناء دون ترخيص في المهد، بمساحة إجمالية بلغت 220 متر مربع من المباني وقيراط من الأراضي الزراعية، فضلًا عن إزالة 16 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بمساحة إجمالية بلغت 630 متر مربع، إلى جانب إزالة حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة التابعة للإصلاح الزراعي، ضمن ملف المتغيرات المكانية.

وأضاف المحافظ أن الحملات أسفرت أيضًا عن إزالة 10 حالات تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة في المهد، بإجمالي مساحة بلغت 8 قراريط و14 سهمًا، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي في إطار التصدي للمخالفات منذ بدايتها، ومنع تفاقمها، والحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها أحد المقومات الأساسية للأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار التنسيق بين الوحدات المحلية والجهات المعنية وجهات الولاية، مع تكثيف المرور الميداني لرصد أي تعديات أو مخالفات بناء جديدة، ومتابعة المواقع التي تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم عودتها مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد محافظ أسيوط أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي محاولات للتعدي على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية أو إقامة مباني بالمخالفة للقانون، مشددًا على سرعة التعامل مع المخالفات وتنفيذ الإزالات وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، بما يحفظ حقوق الدولة، ويصون مقدراتها، ويحمي حقوق الأجيال القادمة.

أسيوط إزالة التعديات حملات إزالة التعديات أراضي أملاك الأراضي الزراعية مخالفات البناء الموجة الـ30 للإزالات الرقعة الزراعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار

أقل سعر دولار بعد إعلان الفائدة في البنوك الآن

مصري هاجم الإسرائيليين في أمريكا

أبغض إسرائيل وهذا حقي.. المصري محمد صبري سليمان يواجه السجن مدى الحياة بعد هجومه على إسرائيليين في أمريكا

حركة الشحن والسفن

إضراب عالمي يشل موانئ 22 دولة احتجاجا على تصدير الأسلحة.. وتهديد بتعطيل شحنات بملياري دولار

وائل جمعة

وائل جمعة يهاجم مودرن سبورت: الأهلي ليس الفريق الذي تلعبون أمامه بهذا الشكل

شيكو بانزا

واقعة البوكسر.. تقرير الحكم يحسم عقوبة شيكو بانزا

شيكو بانزا

ناقد رياضي: أزمة شيكو بانزا في رواندا حقيقية.. واحتفاله الأخير مقزز

حالة الطقس

أمطار بالقاهرة والمحافظات وشبورة صباحية.. "الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الجمعة

مظاهرات الحريديم في إسرائيل

فوضى في شوارع إسرائيل.. مظاهرات الحريديم تتحول لمواجهات وإصابة صحفية وشرطي

ترشيحاتنا

الخطوط الجوية السنغافورية

الخطوط الجوية السنغافورية تمدد إلغاء رحلاتها من وإلى دبي حتى 28 فبراير 2027

نواف سلام

نواف سلام يطلق مشاورات الخطة الوطنية لحوكمة المخيمات الفلسطينية فى لبنان

أرشيفي

تصطدم بالأهداف.. زعيم كوريا الشمالية يدعو للتوسع في إنتاج الطائرات المسيرة

بالصور

ياسمين عز تثير الجدل بإطلالة مختلفة | شاهد

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

بلوك بسيط.. حنان مطاوع تخطف الأنظار

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد