إزالة 30 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بأسيوط

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء دون ترخيص، في إطار المرحلة الثالثة من الموجة الـ30 للإزالات، ووفقًا للجدول الزمني المحدد، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالحفاظ على حقوقها ومقدراتها، وصون الرقعة الزراعية، والتصدي الحاسم لكافة أشكال التعدي ومخالفات البناء.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تمكنت من إزالة 30 حالة تعدي ومخالفة متنوعة بمختلف المراكز والقرى، ضمن الحملات الميدانية المستمرة، بما يعكس جدية المحافظة في فرض سيادة القانون، والتعامل الفوري مع المخالفات، والحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الإزالات شملت 3 حالات بناء دون ترخيص في المهد، بمساحة إجمالية بلغت 220 متر مربع من المباني وقيراط من الأراضي الزراعية، فضلًا عن إزالة 16 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بمساحة إجمالية بلغت 630 متر مربع، إلى جانب إزالة حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة التابعة للإصلاح الزراعي، ضمن ملف المتغيرات المكانية.

وأضاف المحافظ أن الحملات أسفرت أيضًا عن إزالة 10 حالات تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية الخاصة في المهد، بإجمالي مساحة بلغت 8 قراريط و14 سهمًا، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي في إطار التصدي للمخالفات منذ بدايتها، ومنع تفاقمها، والحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها أحد المقومات الأساسية للأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

وشدد اللواء محمد علوان على استمرار التنسيق بين الوحدات المحلية والجهات المعنية وجهات الولاية، مع تكثيف المرور الميداني لرصد أي تعديات أو مخالفات بناء جديدة، ومتابعة المواقع التي تمت إزالة التعديات منها لضمان عدم عودتها مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد محافظ أسيوط أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي محاولات للتعدي على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية أو إقامة مباني بالمخالفة للقانون، مشددًا على سرعة التعامل مع المخالفات وتنفيذ الإزالات وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، بما يحفظ حقوق الدولة، ويصون مقدراتها، ويحمي حقوق الأجيال القادمة.