محافظ القليوبية: جدول زمنى لمرور سيارات المراكز التكنولوجية على القرى لتسهيل انهاء طلبات التصالح

تابع المهندس أيمن عطيه محافظ القليوبية اعمال سيارات المركز التكنولوجي المتنقلة التي تقدم نحو 170 خدمة متنوعة للمواطنين بمركز ومدينة قليوب وذلك بحضور اللواء ايهاب حسن سراج الدين السكرتير العام واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد واللواء وائل طاهر رئيس مدينة قليوب، وذلك ضمن إطار تعزيز كفاءة خدمات المحليات، وتشمل الخدمات التي تقدمها السيارة دفع الإيجارات والأقساط، تجديد رخص المحلات، بالإضافة إلى خدمات الإشغالات والإعلانات وقد وجه المحافظ بتوفير سيارات متنقله لدعم المراكز التكنولوجية بقري المحافظة.

وقال محافظ القليوبية، إن هذه المراكز المتنقلة تتميز بأنها مجهزة بوسائل رقابة متطورة، حيث ترتبط مباشرة بالمركز الرئيسي لمتابعة سير العمل وضمان الشفافية وتقوم بإنهاء جميع الإجراءات الحكومية للمواطنين وبسرعة وكفاءة عالية، يأتي ذلك في إطار تحقيق رؤية مصر 2030م، التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات الحكومية وتطوير وسائل الرقابة لضمان جودة الأداء وتحقيق رضا المواطنين.

المراكز تتميز بوسائل مجهزة ومتطورة

وأشار إلى إن السيارة تمكن المواطنين من إصدار جميع الخدمات والتراخيص التى يقدمها المركز الثابت من خدمات، مما يضمن إتاحتها بكل سهولة، لافتاً ان سيارة الخدمات المتعددة للمركز التكنولوجى المتنقل، مزودة بطاقم عمل مكون من ٢ موظف شباك وموظف خزانة الكترونى ليتم الدفع الكترونيا من خلال الفيزا، وماكينة نداء آلى لترتيب دور متلقى الخدمة، لمواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، وميكنة الخدمات الحكومية حيث ان المراكز التكنولوجية تقدم 142 خدمة، على منظومة تطوير خدمات المحليات من خلال 11 مركزًا بمدن المحافظة، فضلاً عن المركز التكنولوجى بديوان عام المحافظة، وعدد المعاملات السنوية بلغت 170 ألف طلب، بالإضافة لمركز متنقل لتقديم كافة الخدمات بالمناطق النائية والقرى، والأماكن المزدحمة.

وأضاف أن ذلك يأتي في إطار تكليفات القيادة السياسية، بتطوير خدمات المواطنين، وتعاون كافة الجهات مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية، للارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة، للمواطنين، من خلال المراكز التكنولوجية، وتقديم الخدمات بالمناطق النائية والقرى، وتواجد الخدمة بمناطق التجمعات السكنية والمزدحمة، لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة، وتوسيع دائرة انتشار المراكز التكنولوجية بالمحافظة.