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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الإعدام للمتهم بقتل ربة منزل بعد استدراجها بالقليوبية

محكمة
محكمة
إبراهيم الهواري

قضت محكمة جنايات بنها ، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية المستشارين محمد عبدالواحد السيد عبده بحيري، وشريف محمد السباعى مصطفي، وعلاء الدين حمدى عبدالعزيز قنديل، وأمانة سر كمال حلمى جاويش، بالإعدام شنقا لفني صباغة لاتهامه بقتل فتاة خنقاً بيده، بعدها جثم فوقها وكتم أنفاسها بوسادة حتي فارقت الحياة، وكان ذلك علي أثر وجود علاقة عاطفية سابقة فيما بينهما، وإلحاح المجنى عليها بالزواج منه، وذلك بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية.

تفاصيل أمر الإحالة 

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 41403 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 5029 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهم 39 سنة، فني صباغة، في يوم 8 / 8 / 2024، بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، قتل عمداً المجني عليها، مع سبق الإصرار.


 وتابع أمر الإحالة، أنه على أثر وجود علاقة عاطفية سابقة فيما بينهما وإلحاح المجني عليها للزواج منها، حيث توجه إلى حيث تقطن المجني عليها، وما أن ظفر بها حتى طرحها أرضا وجثم فوقها وعصر عنقها بكلتا يديه وكتم أنفاسها بأن وضع وسادة على وجهها حتى تيقن من مفارقتها للحياة وأضرم النيران في تلك الوسادة فحدثت إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، والتي أودت بحياته قاصدا إزهاق روحها. 

وأوضح، أمر الإحالة أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى أنه في نفس ذات الزمان والمكان أشعل النار عمداً بالمنزل محل سكن المجني عليها، وذلك بأن أوصل مصدرا حراريا "قداحة"، ذات لهب مكشوف، ببعض محتويات الغرفة محل معيشتها فامتدت النيران للغرفة وأحرقت المجني عليها على النحو المبين بالأوراق وتقرير الأدلة الجنائية.

وأشار أمر الإحالة، إلى أنه أحرز أداة "قداحة" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.

القليوبية بنها محافظ القليوبية

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