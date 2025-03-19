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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار القليوبية | حبس المتهمة بإنهاء حياة زوجها.. والأم المثالية تروي قصة كفاحها.. ونشوب حريق بمزرعة دواجن

محكمة
محكمة
إبراهيم الهواري

شهدت محافظة القليوبية العديد من الأحداث والفعاليات المختلفة على مدار اليوم ، شملت قطاعات المحافظة المختلفة على كافة المستويات.
عضته ومات.. حبس المتهمة بإنهاء حياة زوجها بالقليوبية 
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد لمدة عامين لموظفة لاتهامها بقتل زوجها، وإنهاءها حياته بعضة، وذلك أثر خلافات زوجية بينهما، بدائرة مركز الخانكة بمحافظة الـقليوبية.


صدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفي أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى، وأمانة سر مينا عوض.
وقد إحالت النيابة العامة المتهمة "مها م م ح" 40 سنة موظفة أمن حريمي في القضيه رقم ٣٩٤٣٩ ٢٠٢٤٧ جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم ٤٦٤٤ لسنة ٢٠٢٤ حصر كلى شمال بنها، لأنه بدائرة مركز الخانكة بمحافظة الـقليوبية، ضربت المجنى عليه  سليمان فوزى أحمد عبد المقصود عمداً بأنها على إثر مشاجره نشبت بينهما إثر خلافات زوجية تعدت عليه ضرباً بالأيدى وقامت بعقره بذراعيه فأحدثت ما به من إصابات أبان عنها تفصيلاً تقرير الصفة التشريحية و لم تقصد من ذلك قتلاً و لكن الضرب أفضى إلى موته على النحو المبين بالتحقيقات.
الأم المثالية بالقليوبية تروي قصة كفاحها .. سهرت وكافحت علشان ولادي 
كشفت علية معوض أحمد حسين صاحبة الـ63 عاما، والفائزة بلقب الأم المثالية علي مستوى محافظة القليوبية، قصة كفاحها مع أبنائها، قائلة إنّها تزوجت عام 1982، وكان زوجها يعمل محاسبا بأحد البنوك، والأم تعمل بإحدي الجهات الحكومية، إلي أن توفي الزوج قبل نحو 23 عاما، لتبدأ رحلة الكفاح الخاصة بها والتي أهلتها لتفوز بلقب الأم المثالية علي مستوى المحافظة.
وقالت الأم المثالية في القليوبية، إنها رزقت بولدين، الأول بكالوريوس صيدلة مواليد 1985، والثاني بكالوريوس تجارة مواليد 1988.
وأضافت أن قصة كفاحها بدأت عام 2003، بتعرض زوجها لحادث سيارة أثناء عودته من عمله، ودخوله في غيبوبة استمرت 10 أشهر، وفي ذلك الوقت كانت ترعى بيت أسرتها وأولادها الذي كان أكبرهم بالثانوية العامة، إلي أن توفى الزوج بنهاية عام 2003، حيث كان الابن الأول بالثانوية العامة، وكانت أمنية والده أن يلتحق بكلية الصيدلة.
السيطرة على حريق شب في مزرعة دواجن بالقليوبية
شبّ حريق هائل داخل مزرعة دواجن بقرية الدير،  التابعة لمركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية، دون خسائر في الأرواح، تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وكانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة طوخ يفيد بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق في مزرعة دواجن بقرية الدير، وانبعاث أدخنة كثيفة تغطي سماء القرية.
وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بدائرة المركز، ووحدة الحماية المدنية بطوخ وتم تحريك سيارة إطفاء طوخ وسيارة إطفاء مشتهر وسيارة إطفاء شبين القناطر وتم أيضًا إخطار نقطة إسعاف طوخ وتم تحريك سيارة إسعاف الدير، بالإضافة إلى مسئول شبكة الكهرباء بقرية الدير لفصل التيار الكهربائى عن المزرعة.
المؤبد لسائق لإتجاره في الهيروين وحيازة أسلحة بيضاء بالخانكة 
وقضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بالسجن المؤبد لسائق لاتجاره في الهيروين وحيازة سلاح ابيض بدائرة مركز الخانكة بمحافظة الـقليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفي أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى، وأمانة سر مينا عوض.
أحالت النيابة العامة المتهم «محمد.ش.ع.م» 30 سنة سائق في القضية رقم 19637 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة والمقيدة الخلع المركز الخانكة والمقيدة برقم 5390 لسنة 2024 حصر كلي شمال بنها، لانه بدائرة مركز الخانكة محافظة القليوبية أحرز جوهراً مخدراً (الهيروين) بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
واختتم أمر الإحالة ان المتهم أحرز سلاح ابيض ( كتر) بدون مسوغ قانون من ضرورة مهنية او حرفيه .

القليوبية بنها محافظة القليوبية

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