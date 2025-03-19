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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تصاعد مثير.. دينا فؤاد تقلب أحداث مسلسل «حكيم باشا» الحلقة 19

دينا فؤاد
دينا فؤاد
أحمد إبراهيم

شهدت الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل "حكيم باشا"، أحداثًا جديدة، حيث طلبت دينا فؤاد، التي تجسد شخصية "غزل"، من احمد فؤاد سليم عم "حكيم باشا" أن يكتب نصيب "حكيم" من المال باسم ابنه، مؤكدةً أن ابنها سوف يحتاجه في المستقبل حتى لو لم يكن "حكيم" بحاجة له في الوقت الحالي، وقوبل طلبها برفض شديد من "حكيم"، الذي قام بطردها وأمرها بالذهاب إلى غرفتها في القصر، مما أثار مشاعرها أكثر.

وفي مشهد آخر، تدخلت "صفا"، زوجة "حكيم"، بعدما علمت برغبة "غزل" الشديدة في الحصول على المال، حيث دفعت إليها صندوقًا مليئًا بمصوغاتها الذهبية لتهدئتها وكى توافق على عدم مطالبتها بحق "حكيم" في الورث، وأكدت لها "صفا" أنها تمتلك أموالًا في حسابها البنكي وستتنازل عنها أيضًا، مما يزيد من تعقيد الصراع داخل القصر.

ورغم كل هذه الضغوط، تمسكت "غزل" بموقفها، وأوضحت أن والدها نصحها بالحصول على المال من "حكيم" باعتبار أن زواجها تم بدون مهر أو شبكة، وأنها بحاجة إلى النقود لسدادها له، وفي خطوة غير متوقعة، اقتحمت "غزل" غرفة "بحر" وزوجته وأكدت لهما أنها لن تتخلى عن حق ابنها في الورث، كاشفة عن معرفتها بمخططاتهما لقتل "يس"، وهددتهم بقتلهم جميعًا على يد "حكيم" إذا علم بما دبروا.

مسلسل "حكيم باشا" يقوم ببطولته مصطفى شعبان، دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولي، سلوى خطاب، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين، ويعرض على شبكة قناتي الحياة وcbc وذلك بالتزامن مع عرضه حصريًا على منصة ووتش ات.

دينا فؤاد الفنانة دينا فؤاد أعمال دينا فؤاد مسلسل حكيم باشا أفلام دينا فؤاد

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