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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قرار حكومي رسمي يخص الأعمال الدرامية والإعلام في مصر

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
رنا أشرف

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تشكيل مجموعة عمل تضم وزارة الثقافة وعددًا من الجهات المعنية بملف الإعلام والدراما، مثل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الهيئة الوطنية للإعلام، والشركات المنتجة، وفي مقدمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالإضافة إلى نخبة من المتخصصين، من أساتذة الجامعات، الكتاب، المؤلفين، المخرجين، والمتخصصين في علم الاجتماع وعلم النفس، وذلك بهدف وضع تصور علمي وموضوعي لمستقبل الدراما المصرية.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي استجابة لما أثاره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة أن تعكس الأعمال الدرامية والإعلامية الواقع المصري الحقيقي، وتعزز القيم الإيجابية في المجتمع، خاصة بعد ردود الأفعال التي أظهرت وجود فجوة بين بعض الأعمال المقدمة في شهر رمضان والمعدن الأصيل للمجتمع المصري.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن هذا التوجه لا يهدف بأي حال من الأحوال إلى تقييد حرية الإبداع والفكر، وإنما يسعى إلى تقديم دراما تعبر بصدق عن الواقع المصري، وتتناول قضايا المجتمع بأسلوب احترافي يعزز الهوية الوطنية والانتماء، مع الالتزام بالثوابت الأخلاقية والحضارية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة المصرية تمتلك إرثًا فنيًا وإعلاميًا كبيرًا، ومن الضروري العمل على استعادته وتطويره بما يواكب المتغيرات الحديثة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو إنتاج أعمال درامية على أعلى مستوى من الجودة، تظل خالدة في ذاكرة الأجيال وتعكس الصورة الحقيقية للمجتمع المصري.

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزارة الثقافة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الهيئة الوطنية للإعلام

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