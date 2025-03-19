بفستان شفاف.. مي سليم تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة مي سليم، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام من أحدث ظهور لها.

وتألقت مي سليم، فى الصور بإطلالة جذابة مرتدية فستان أسود شفاف يبرز رشاقتها و قوامها الممشوق.

ومن الناحية الجمالية تركت مي شعرها منسدلا علي كتفيها بطريقة تبرز جمالها ، ووضعت بعض مساحيق المكياج بالألوان الهادئة الترابية التي تتناسب مع إطلالاتها.

وتتميز مي سليم، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمدالفنانة مي سليم، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.