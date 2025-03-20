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تبكير صرف معاشات أبريل في هذا الموعد بمناسبة عيد الفطر المبارك
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تبكير صرف معاشات أبريل في هذا الموعد بمناسبة عيد الفطر المبارك

صرف المعاشات
صرف المعاشات
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لموعد صرف معاشات أبريل قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

ووجه اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وشعب مصر العظيم لا سيما أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله على مصرنا الحبيبة بالخير واليمن و البركات .

موعد صرف معاش شهر أبريل

وأوضح جمال عوض انه سيتم صرف معاش شهر أبريل اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 25 مارس الجاري بدلا من الاول من ابريل وذلك في اطار الحرص علي تلبية احتياجات اصحاب المعاشات والمستحقين عنهم قبل اجازة عيد الفطر المبارك.

وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلي انه يمكن لأصحاب المعاشات و المستفيدين الصرف من خلال كافة فروع البنوك المصرية و مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية و كذلك من خلال ماكينات الصراف الآلي A T M  و المحافظ الإلكترونية وذلك لما يقارب من  11.5 مليون صاحب معاش ومستحق ، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 38 مليار جنيه.

صرف المعاشات معاشات ابريل موعد صرف معاشات ابريل

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