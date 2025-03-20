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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البورصة المصرية تتعافى في أول تعاملات ختام الأسبوع

البورصة
البورصة
محمد صبيح

شهدت البورصة المصرية انتعاشاً ملحوظاً في مستهل تداولات الخميس، اليوم الختامي لجلسات الأسبوع، حيث سجلت مؤشراتها الرئيسية ارتفاعاً جماعياً، مُتعافية من الهبوط الذي شهدته بنهاية جلسة أمس.

وقاد مشهد الارتفاعات المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بتحسن نسبته 0.23% ليبلغ مستوى 31420 نقطة، بينما تقدم مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% مسجلاً 39256 نقطة، وحقق مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" ارتفاعاً بنسبة 0.26% ليصل إلى 13826 نقطة.

وامتدت الارتفاعات لتشمل مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" الذي ارتفع بنسبة 0.23% مسجلاً 8900 نقطة، فيما صعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بالنسبة ذاتها ليبلغ 12309 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.17% واستقر عند 3376 نقطة.


 

البورصة مستهل تعاملات البورصة البورصة المصرية

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