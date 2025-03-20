بشرى سارة | قطارات إضافية في عيد الفطر .. مواعيد السفر من القاهرة والإسكندرية

تبذل الدولة المصرية جهوداً كبيرة في سبيل تحقيق إنجازات ملموسة في منظومة السكك الحديدية، وبالفعل استطاعت خلال السنوات الماضية، تحقيق ذلك سواء بإضافة نوعيات جديدة من القطارات أو العربات أو حتى تطوير نظم الإشارات والمزلقانات.

قطارات إضافية في عيد الفطر

كما حققت مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، طفرة كبيرة وانجازات ملموسة في مشروعات النقل والمواصلات، كما أنها وضعت خطة لتطوير منظومة النقل، فيما تم ربط شبكة الطرق بخطط التنمية والاستغلال الأمثل للثروات.

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل عدد من القطارات الإضافية علاوة على القطارات الحالية بمناسبة عيد الفطر المبارك خلال الفترة من 25 /3 /2025 وحتى 11 /4 /2025 ، وذلك تيسيراً على جمهور الركاب وراحتهم وبيانها كالآتي :

- تشغيل قطار 2040 ( تالجو ) القاهرة / أسوان يومياً خلال الفترة من 25 / 3 / 2025 وحتى 10 / 4 / 2025 حيث يقوم من القاهرة الساعة 20:15 ويصل أسوان الساعة 08:10 طبقاً للجدول .

- تشغيل قطار 2041 ( تالجو ) أسوان / القاهرة يومياً خلال الفترة من 26 / 3 / 2025 وحتى 11 / 4 / 2025 حيث يقوم من أسوان الساعة 16:50 ويصل القاهرة الساعة 04:50 طبقاً للجدول المرفق .

- تشغيل قطار 1942 ( أسبانى مطور ) القاهرة / أسوان يومياً خلال الفترة من 25 / 3 / 2025 وحتى 10 / 4 / 2025 حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 22:50 ويصل أسوان الساعة 11:50 طبقا للجدول المرفق .

- تشغيل قطار 1943 ( أسبانى مطور ) أسوان / القاهرة يومياً خلال الفترة من 26 / 3 / 2025 وحتى 11 / 4 / 2025 حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 18:00 ويصل القاهرة الساعة 06:50 طبقا للجدول.

- تشغيل قطار 1938 ( ثالثة مكيفة ) القاهرة / أسوان يومياً خلال الفترة من 25 / 3 / 2025 وحتى 10 / 4 / 2025 حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 21:50 ويصل أسوان الساعة 10:05 طبقا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 1939 ( ثالثة مكيفة ) أسوان / القاهرة يومياً خلال الفترة من 26 / 3 / 2025 وحتى 11 / 4 / 2025 حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 22:30 ويصل القاهرة الساعة 11:15 طبقا للجدول المرفق .

- تشغيل قطار 1940 ( ثالثة مكيفة ) القاهرة / أسوان يومياً خلال الفترة من ليلة 25/26 مارس 2025 وحتى ليلة 10 / 11 إبريل 2025 حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 00:35، ويصل أسوان الساعة 12:30 طبقا للجدول المرفق .

- تشغيل قطار 1941 ( ثالثة مكيفة ) أسوان / القاهرة يومياً خلال الفترة من 26 / 3 / 2025 وحتى 11 / 4 / 2025 حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 21:30 ويصل القاهرة الساعة 10:25 طبقا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار 1936 ( VIP ) الإسكندرية / أسوان يوم 27 / 3 / 2025 فقط حيث يقوم من محطة الاسكندرية الساعة 15:20 ويصل أسوان الساعة 06:20 طبقا للجدول المرفق ، على أن يتم تشغيل فوارغ القطار يوم 27 / 3 / 2025 فقط بين القاهرة / الاسكندرية حيث يقوم من القاهرة الساعة 00:10 ويصل الاسكندرية الساعة 02:35 طبقاً للجدول المرفق .

- تشغيل قطار 1937 ( VIP ) أسوان / الاسكندرية يوم 3 / 4 / 2025 فقط حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 09:00 ويصل الاسكندرية الساعة 00:50 طبقا للجدول المرفق، على أن يتم تشغيل فوارغ القطار يوم 3 / 4 / 2025 فقط بين الإسكندرية / القاهرة، حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 11:50 ويصل القاهرة الساعة 14:25.

حجز تذاكر القطارات

تُولي السكك حديد في مصر أهمية كبيرة بالمواطنيين لضمان سلامة الركاب واستمرار حركة القطارات بشكل آمن ومنتظم.

ويشار إلى أن الدولة المصرية تسعي لرقمنة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة خدمات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، حيث يعتمد العديد من المواطنين المسافرين على قطارات السكة الحديد كوسيلة نقل أساسية وهامة لهم، نظرًا لسرعة وصول القطارات، مما دفع العديد من المواطنين للبحث عن خطوات حجز تذاكر القطارات أونلاين .

و أتاحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر لجميع المواطنين صرف وحجز تذاكر القطارات أونلاين بهدف الحد من زحام الركاب أمام شبابيك حجز تذاكر القطارات ، وتوفيرًا للجهد والوقت، حيث يستطيع المسافرين عبر خطوط سكك حديد مصر حجز تذاكر القطارات أونلاين عن طريق عدة طرق مختلفة، وذلك في إطار حرص الهيئة على تقديم أفضل خدمة للركاب.

و جاءت طرق حجز تذاكر القطارات كالتالي:

-التوجه مباشرة إلى شبابيك حجز تذاكر القطارات الموجودة بجميع المحطات على مستوى الجمهورية.

-التوجه مباشرة إلى مكاتب المدينة المنتشرة خارج محطات القطارات.

-التوجه مباشرة إلى المكاتب المتاحة بالهيئات والنقابات الحكومية.

أما عن كيفية حجز تذاكر القطارات أونلاين

فيمكنك اتباع الطرق التالية:

-تستطيع حجز تذاكر القطارات أونلاين من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة القومية لسكك حديد مصر.

-تستطيع حجز تذاكر القطارات أونلاين من خلال تحميل التطبيق الرسمي لسكك حديد مصر على الهاتف المحمول «Egyptian National Railways»، حيث يستطيع أصحاب هواتف الأندرويد تحميل التطبيق .

-تستطيع حجز تذاكر القطارات أونلاين من خلال تحميل التطبيق الرسمي لسكك حديد مصر على الهاتف المحمول «Egyptian National Railways»، حيث يستطيع أصحاب هواتف الأيفون تحميل التطبيق .

-من خلال منظومة الدفع الفوري لـ حجز تذاكر القطارات عن طريق وكلاء البيع التابعين لشركات التحصيل الإلكتروني المتعاقدة مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وهي: «فوري، أمان، ضامن، باي، خدماتي، ماجيك باي، كاش كول، طلقة».