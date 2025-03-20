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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ميناء القاهرة الجوي يحتفل بعيد الأم ويكرم 13 سيدة من الأمهات المثاليات

شركة ميناء القاهرة الجوي
شركة ميناء القاهرة الجوي
نورهان خفاجي

وسط أجواء أسرية مليئة بالبهجة والسرور، احتفلت اليوم شركة ميناء القاهرة الجوي بعيد الأم وقد شهد الاحتفالية المحاسب مجدي اسحق رئيس مجلس الإدارة ولفيف من قيادات الشركة والسيدات المكرمات.

بدأت الاحتفالية التي نظمها قطاع العلاقات العامة والمراسم بقاعة التدريب بتوزيع الورود وتهنئة الحضور بعيد الأم .

وأكد اسحق فى كلمة له على تقديره واعتزازه بكل ام فى الشركة لنجاحها فى تحقيق التوازن بين دورها كزوجة وأم تكافح من اجل أبنائها ليكونوا نماذج مشرفه فى المجتمع مع عدم تقصيرها فى دورها تجاه عملها فهى بلا شك رمز العطاء والتضحية والحب بلا مقابل وهى الركيزة الأساسية لاستقرار الاسرة .

و في نهاية الاحتفال تم توزيع الهدايا التذكارية علي الامهات المكرمات من مختلف القطاعات مع تقديم الشكر اليهن وقد شمل التكريم كلا من السيدات:
 شيرين عبدالله محمود
 نجاة محمود عبدالوهاب الطوانسي
 رباب نصر الدين محمد
 تيسير عبدالعزيز امين
 حنان عبد المنعم إبراهيم بدور
 هناء محمود السيد عبدالعال
 رضا كامل محمود عبدالعزيز
 منال طلعت عبد الجواد
 حنان يسر الله محمد السيد
 شادية قرني عبدالمقصود
 منى محمد عباس
 مارسا إيليا جندي

 صفاء أبو المجد امين


وقد عبرت الأمهات المكرمات عن سعادتهن بهذا التقدير 
يأتي هذا الاحتفال في إطار اهتمام الدولة المصرية بالمرأة بصفة عامة والأم بصفة خاصة كونها شريك أساسي في نهضة المجتمع وإعداد أجيال من شباب المستقبل قادرة على تحمل المسؤولية.

ميناء القاهرة الجوى عيد الام مجدي اسحق

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