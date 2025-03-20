تدريبات تأهيلية قوية لمستبعدي وبدلاء الزمالك في لقاء الجونة

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البدلاء والمستبعدون من مواجهة الجونة التي أقيمت مساء أمس، تدريبات تأهيلية قوية خلال المران الذي أقيم عصر اليوم الخميس على ملعب النادي، استعداداً لمباراة بتروجت المقبلة في كأس عاصمة مصر.

وأدى اللاعبون تدريبات تأهيلية وبدنية متنوعة تحت إشراف أعضاء الجهاز المعاون بالفريق.

عقب ذلك ألقى البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق محاضرة فنية على هذه المجموعة داخل أرضية الملعب شرح خلالها العديد من الأفكار الخططية التي سيتم العمل على تنفيذها استعداداً للمباراة المقبلة.

وخاضت هذه المجموعة فقرة تدريبات خططية تم خلالها التركيز على بعض الجوانب الفنية، قبل خوض تقسيمة قوية في جزء من الملعب لتطبيق الأفكار التي تم التدريب عليها.

جلسة بيسيرو

عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم الخميس على ملعب النادي استعداداً لمواجهة بتروجت المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

وطالب المدير الفني اللاعبين بضرورة غلق صفحة مباراة الأمس أمام الجونة في بطولة كأس عاصمة مصر، وشدد على أهمية التركيز والعمل بجدية وتنفيذ المطلوب بكل دقة من أجل المباريات المقبلة.

وحرص جوزيه بيسيرو على الحديث مع اللاعبين عن الأخطاء التي شهدتها مباراة الجونة أمس من أجل العمل على تلافيها مستقبلاً.

تدريبات استشفائية

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا في مباراة الجونة التي أقيمت مساء الأمس، تدريبات استشفائية وتأهيلية، خلال مران اليوم الخميس، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة بتروجت المقبلة في كأس عاصمة مصر.

وفضل الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو خوض هذه المجموعة لتدريبات استشفائية وتأهيلية دون المشاركة في باقي فقرات المران، خوفاً من تعرضهم للإجهاد قبل المباراة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة بتروجت، المقرر لها يوم الأحد المقبل على إستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.