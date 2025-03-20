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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل لو وافقت ليلة 21 رمضان يوم الجمعة ستكون ليلة القدر؟.. ترقب علاماتها

الدعاء
الدعاء
إيمان طلعت

بدأت من مغرب اليوم الخميس ليلة 21 رمضان أول ليلة من الليالي الوترية فى العشر الأواخر من رمضان، وإذا اجتمعت ليلة وترية مع ليلة الجمعة فهى أرجى وأحرى أن تكون ليلة القدر.

ويتساءل الكثير من المسلمين هل إذا وافقت ليلة وترية ليلة الجمعة فهل هي ليلة القدر؟، ويكثر البحث عبر محرك البحث العالمي جوجل عن ليلة القدر وعلامات ليلة القدر وهل ليلة الجمعة إذا وافقت ليلة وترية تكون ليلة القدر ؟ آملين أن تكون اليوم ليلة القدر، لعل تصيبهم نفحة من نفحات الله لا يشقوا بعدها أبدًا،ويغير الله حالهم لأحسن وأفضل حال.

فى هذا الصدد، قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، إن ليلة القدر أخفاها الله عن عباده حتى نجتهد فى الليالي العشر الأواخر من رمضان.

لو وافقت ليلة 21 رمضان يوم الجمعة فهل تكون ليلة القدر؟
وأضاف "أبو عمر"، خلال فيديو منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه إذا وافقت ليلة وترية من ليالي العشر الأخيرة من رمضان مع ليلة جمعة، فهي ليلة القدر، لأنه لا تعلو عليها ليلة أخرى بدون ليلة جمعة، حيث تكون قد حازت الفضلين في ليلة واحدة، فهي أحرى وأرجى أن تكون ليلة القدر".

هل ليلة القدر اليوم ؟

وتابع قائلاً:" فهذه الليلة 21 رمضان وليلة جمعة فهى أرجى الليالى أن تكون ليلة القدر، هذا ليس كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو اجتهاد لبعض أهل العلم، فعلينا ان نجتهد فى هذه الليلة لعلها تكون ليلة القدر.

ونقل ابن رجب في لطائف المعارف عن ابن هبيرة أنه قال : إذا وافقت ليلة الجمعة ليلة وتر، فهي أرجى من غيرها في أن تكون ليلة القدر.

ويقول ابن تيمية رحمه الله : إذا وافقت ليلة الجمعة إحدى ليالي الوتر من العشر الأواخر، فهي أحرى أن تكون ليلة القدر بإذن الله.

دعاء ليلة القدر

(( اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عنا))

علامات ليلة القدر

1- تكون فيها السماء صافية وخالية من النجوم والشهب.

2- ليلة لا حارة ولا باردة.

3- يكون القمر فيها كمثل شق جفنه أي يكون القمر مثل نصف الطبق.

4- شمسها تطلع بلا شعاع لها.

5- قوة الإضاءة والنور في تلك الليلة وانشراح الصدر فيها أكثر من غيرها.

6- الرياح تكون ساكنة.

7- كثرة عدد الملائكة فيها، وقد ورد في الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله قال في ليلة القدر: «وإن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى».

دعاء ليلة القدر علامات ليلة القدر لو وافقت ليلة 21 رمضان يوم الجمعة فهل تكون ليلة القدر أول ليلة فى العشر الاوخر من رمضان العشر الأواخر من رمضان

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