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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تقديم الساعة 60 دقيقة.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا بعد انتهاء الشتاء

تقديم الساعة 60 دقيقة.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا بعد انتهاء الشتاء
تقديم الساعة 60 دقيقة.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا بعد انتهاء الشتاء

تصدر موعد تطبيق التوقيت الصيفي في مصر محركات البحث ، خاصة بعد انتهاء فصل الشتاء فلكيا اليوم الخميس 20 مارس وبدء فصل الربيع.

 ويتم تطبيق التوقيت الصيفي وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الذي يحدد آلية الانتقال بين التوقيتين الصيفي والشتوي والموعد.

وكانت الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية كشفت عن بدء فصل الربيع يوم الخميس 20 مارس في الساعة التاسعة و3 دقائق صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وسيستمر هذا العام لمدة 92 يوما و17 ساعة و35 دقيقة.

وفقا للحسابات الفلكية، بدأ فصل الشتاء 2025 يوم السبت 21 ديسمبر، ويستمر لمدة 88 يوما و23 ساعة، لينتهي رسميا يوم الخميس 20 مارس الجاري، بذلك، يبدأ فصل الربيع يوم الجمعة 21 مارس 2025.

متى يدخل فصل الربيع 2025؟

ويبدأ فصل الربيع في مصر اليوم الخميس 20 مارس 2025، حيث يبدأ الطقس في التحسن تدريجيا مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة طول النهار.

يستمر فصل الربيع لمدة 92 يوما و17 ساعة و35 دقيقة، ليجلب معه أجواء أكثر اعتدالا وسماء صافية، مثالية للأنشطة الخارجية.

وتتميز بداية فصل الربيع بظاهرة الاعتدال الربيعي، حيث تتعامد أشعة الشمس تماما على خط الاستواء، مما يؤدي إلى تساوي طول الليل والنهار في جميع أنحاء العالم، حيث يكون كل منهما 12 ساعة تقريبا، ويحدث الاعتدال الربيعي عندما تتحرك الشمس باتجاه الشمال بعد الانقلاب الشتوي، وتشرق الشمس من نقطة الشرق تماما وتغرب في نقطة الغرب تماما، وهو حدث فلكي مميز.

موعد التوقيت الصيفي في مصر 2025

 سيتم تعديل التوقيت الرسمي في مصر يوم الخميس 24 إبريل 2025، بتقديم الساعة لمدة 60 دقيقة في تمام الساعة 12 منتصف الليل لتصبح الواحدة صباح الجمعة.

ويبدأ التوقيت الصيفي رسميًا اعتبارًا من هذا التوقيت، على أن يستمر العمل به حتى العودة إلى التوقيت الشتوي في وقت لاحق من العام تحديدا آخر جمعة من أكتوبر 2025.

شهر رمضان والتوقيت الصيفي

بدأ شهر رمضان هذا العام في 1 مارس 2025 ويستمر حتى 31 من نفس الشهر، وخلال هذه الفترة، سيظل العمل بالتوقيت الشتوي ساريًا، ليُعاد تطبيق التوقيت الصيفي في 24 إبريل 2025 بعد انتهاء الشهر الكريم.

كيفية ضبط الساعة عند بداية التوقيت الصيفي

في ليلة الجمعة 25 إبريل 2025، ستبدأ عملية التعديل الرسمي للساعة بزيادة 60 دقيقة إلى الأمام في تمام الساعة 12 منتصف الليل، سيكون هذا التغيير هو البداية الفعلية للتوقيت الصيفي في مصر.

أسباب تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

وفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء المصري، يعد التوقيت الصيفي جزءًا من استراتيجية ترشيد استهلاك الطاقة.

يهدف القرار إلى تقليل استهلاك الكهرباء، وتوفير الوقود البترولي مثل السولار والغاز، في إطار سعي الحكومة إلى التعامل مع التحديات الاقتصادية العالمية.

 كما يسعى هذا التعديل إلى تعظيم استفادة الدولة من موارد الطاقة المتاحة وتقليل الفاقد.

موعد نهاية فصل الشتاء في 2025

يشهد يوم 20 مارس 2025 نهاية فصل الشتاء رسميًا في مصر، ليبدأ بعدها فصل الربيع، الذي يتميز بأجوائه المعتدلة والدافئة.

يتزامن التوقيت الصيفي مع بداية هذا الفصل، مما يجعل من الضروري تعديل الساعة للاستفادة القصوى من ساعات النهار.

ويعكس تطبيق التوقيت الصيفي في مصر لعام 2025 خطوة مهمة نحو تحقيق استدامة في استخدام الطاقة، وذلك في إطار سعي الدولة لتحسين استغلال الموارد المتاحة.

عودة التوقيت الصيفي بعد 7 سنوات من إلغائه

قررت الحكومة إعادة العمل بنظام التوقيت الصيفي بعد توقف دام سبع سنوات، وذلك بهدف ترشيد استهلاك الطاقة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

ووفقًا لهذا القرار، يتم تقديم الساعة 60 دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام، على أن يعود العمل بالتوقيت الشتوي بعد ذلك بتأخير الساعة 60 دقيقة.

وكانت مصر قد ألغت التوقيت الصيفي منذ عام 2016، إلا أنه تقرر إعادة تطبيقه مجددًا اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من أبريل 2023، حيث تم تقديم الساعة 60 دقيقة وفقًا لبيانات مجلس الوزراء.

إعادة التوقيت الصيفي

جاء هذا القرار ضمن جهود الحكومة لترشيد استهلاك الطاقة وتحقيق كفاءة اقتصادية في تشغيلها، وذلك في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم حاليًا.

 ويساعد التوقيت الصيفي في تقليل فترات الإضاءة الليلية، مما يسهم في خفض استهلاك الكهرباء وتقليل الضغط على موارد الطاقة.


 

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