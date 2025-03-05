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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

موعد تطبيق قانون التوقيت الصيفي في مصر 2025 وفقا للقانون

التوقيت الصيفي
التوقيت الصيفي
محمد الشعراوي

مع اقتراب انتهاء فصل الشتاء، يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد بدء تطبيق التوقيت الصيفي لعام 2025 في مصر.

ويعتبر التوقيت الصيفي جزءا من خطة الحكومة المصرية لترشيد استهلاك الطاقة، والاستفادة من ضوء النهار لأطول فترة ممكنة، وهو ما تم تنظيمه وفقا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الذي وقع عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 17 أبريل 2023.

موعد بدء التوقيت الصيفي في مصر 2025

وفقا للقانون يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في مصر عند منتصف ليل الخميس 24 أبريل 2025، حيث سيتم تقديم الساعة 60 دقيقة، ليستمر العمل به حتى نهاية شهر أكتوبر 2025، ما لم يُصدر أي قرار رسمي بتعديله.

وتشير الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان لعام 2025 بدأ يوم السبت 1 مارس وانتهى يوم الأحد 30 مارس، مما يعني أن تغيير الساعة لن يحدث خلال الشهر الكريم، بل سيتم تطبيق التوقيت الصيفي بعد انتهاء رمضان، في 24 أبريل 2025.

كيفية ضبط الساعة للتوقيت الصيفي

في منتصف ليل الخميس 24 أبريل 2025، يتعين على المواطنين تقديم الساعة 60 دقيقة يدويًا على الساعات العادية، أو التأكد من تحديثها تلقائيا عبر إعدادات الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، لضمان دقة المواعيد والانتقال السلس إلى التوقيت الجديد.

أهمية التوقيت الصيفي

يهدف تطبيق التوقيت الصيفي إلى تحقيق العديد من الفوائد، حيث يساعد في تقليل استخدام الكهرباء، السولار، الغاز، والمواد البترولية، مما يسهم في تحسين استغلال الموارد الطبيعية.

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