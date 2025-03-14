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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. ارتفاع مؤقت

ارتفاع درجات الحرارة
ارتفاع درجات الحرارة
حسام الفقي

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء حتى نهايات الأسبوع المقبل، ليسود البلاد موجة حارة نهارا على كافة أنحاء الجمهورية.

موجة حارة نهارا على كافة أنحاء الجمهورية

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وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن درجات الحرارة تتراوح على القاهرة الكبرى بين 32 و 33 درجة عظمى خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة 14 مارس 2025 الموافق 14 رمضان، استمرار الموجة الحارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا مائل للبرودة ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد اليوم شبورة مائية صباحاً تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة


وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 16، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 34 درجة، والصغرى 15، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 16، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 17 درجة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيف إلى معتدل، ووصل ارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية- جنوبية شرقية.  أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيف إلى معتدلة، ووصل ارتفاع الموج من1 إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية .

درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنحاء الجمهورية

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