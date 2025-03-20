تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة إثيوبيا في تصفيات كأس العالم

يخوض منتخب مصر، مواجهة قوية ومثيرة أمام نظيره إثيوبيا ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

موعد مباراة منتخب مصر واثيوبيا فى تصفيات كأس العالم

موعد مباراة منتخب مصر وإثيوبيا فى تصفيات كأس العالم فى الحادية عشرة غدا الجمعة بالمغرب، حيث يرفض الكاف اعتماد ملاعب إثيوبيا لإقامة المباريات الدولية عليها.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا

تنقل قنوات أون سبورت 1 مباراة منتخب مصر وإثيوبيا بعدما حصلت على حقوق البث التليفزيوني لكل مباريات منتخب مصر في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 بموافقة الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

وجاء تشكيل منتخب مصر المتوقع كالتالي:



حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة – محمد عبد المنعم -حمدي فتحي.

خط الوسط: أحمد نبيل كوكا – مروان عطية – محمود حسن تريزيجيه – أحمد مصطفى زيزو.

خط الهجوم: عمر مرموش – محمد صلاح - مصطفى محمد.