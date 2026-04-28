«صقر 165».. رسالة جاهزية من جنوب سيناء لمواجهة الأزمات وتعزيز التنسيق الوطني

شهد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، ختام فعاليات التدريب العملي المشترك «صقر 165» لمجابهة الأزمات والكوارث، والذي نُفذ بمشاركة القوات المسلحة والأجهزة التنفيذية والأمنية؛ في إطار رفع درجة الاستعداد وتعزيز الجاهزية للتعامل مع مختلف الطوارئ.

حضر الفعاليات اللواء أركان حرب هشام حسني حسن، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

واستهل المستشار العسكري لمحافظة جنوب سيناء، العقيد أركان حرب مصطفى عصام الدين، الجلسة بكلمة أعرب خلالها عن خالص الشكر والتقدير لمحافظ جنوب سيناء على جدية أجهزة المحافظة، وحرصها على توفير جميع التسهيلات اللازمة لإنجاح التدريب؛ كما وجّه الشكر لقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري على ما قدمه من دعم وتعاون خلال تنفيذ المشروع.

ورحّب محافظ جنوب سيناء بالحضور، وعلى رأسهم قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، مثمنًا دور القوات المسلحة في حماية الوطن، ومشيرًا إلى تضحيات الشهداء والمصابين الذين أسهموا في استعادة كرامة الوطن.

وأكد أن النصر تحقق بتكامل قوة السلاح مع حكمة الدبلوماسية المصرية، التي تُوِّجت بعودة طابا ورفع العلم المصري عليها.

وقدّم المحافظ التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورجال القوات المسلحة، وشعب مصر العظيم، بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء، مؤكدًا أهمية التدريب «صقر 165» في دعم التنسيق والتكامل بين القوات المسلحة والأجهزة التنفيذية لمواجهة الأزمات والكوارث؛ بما يعكس حرص الدولة على حماية الأرواح و الممتلكات.

وفي كلمته، نقل اللواء أركان حرب هشام حسني حسن تحيات الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إلى أهالي جنوب سيناء، مهنئًا إياهم بمناسبة عيد تحرير سيناء؛ كما هنّأ المحافظ بثقة القيادة السياسية في توليه مهام منصبه.

وأعرب قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري عن سعادته بحسن الاستقبال والتنظيم المتميز للتدريب، مشيدًا بجهود المحافظة والمستشار العسكري وكافة الجهات المشاركة، ومؤكدًا أهمية استمرار هذه التدريبات لرفع كفاءة الأجهزة التنفيذية في التعامل مع الأزمات والكوارث.

و شدّد على ضرورة تكامل الجهود بين مختلف الأجهزة، والعمل بروح الفريق الواحد، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار، ودعم مسيرة التنمية بمحافظة جنوب سيناء.

و اختُتمت الفعاليات بتكريم اسمي النقيب وائل إبراهيم المر، والنقيب محمود ناجي العواد؛ حيث تم تسليم دروع التكريم لأسرتيهما تقديرًا لتضحياتهما في سبيل الوطن، كما تبادل محافظ جنوب سيناء وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري الدروع

.