مصر والسعودية تتفقان على تعزيز حماية الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة الرقمية في الإعلام
محمد عبد اللطيف:الدولة تتجه نحو إحداث تحول جوهري في منظومة التعليم
مأساة ليلة فرح| طلقات ابتهاج تنهي حياة شاب بالشرقية.. وشهود عيان: أراد المجاملة انتهت حياته
الجويلي: الخط الرابع للمترو يربط أكتوبر والقاهرة الجديدة ويخدم 2 مليون راكب يوميًا
بدعاء واحد.. احفظ لسانك من الغيبة والنميمة .. دار الإفتاء توضح
الرئيس السيسي ورئيسة وزراء اليابان يؤكدان توافق الرؤى بشأن ضرورة التسوية السلمية للأزمات
الداخلية تداهم أوكار الكيف.. مصرع عنصرين شديدى الخطورة وضبط مخدرات ب106 ملايين جنيه
كامل الوزير: تجهيزات متقدمة لنفق الخط الرابع للمترو بين حدائق الأشجار والأهرامات
وزير البترول: نستهدف توليد 42% من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة بحلول عام 2030
بعد نجله بأسبوع.. وفاة طبيب متأثراً بإصابته في حريق بكفر الشيخ
الرئيس السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية لمشروع محطة الأهرامات بالجيزة
مصر والتشيك تبحثان توطين التكنولوجيا وجذب استثمارات جديدة لدعم الصناعة والتصدير
الإشراف العام
محافظات

«صقر 165».. رسالة جاهزية من جنوب سيناء لمواجهة الأزمات وتعزيز التنسيق الوطني

تنفيذ صقر 165 لمجابهة الأزمات بجنوب سيناء
تنفيذ صقر 165 لمجابهة الأزمات بجنوب سيناء
ايمن محمد

شهد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، ختام فعاليات التدريب العملي المشترك «صقر 165» لمجابهة الأزمات والكوارث، والذي نُفذ بمشاركة القوات المسلحة والأجهزة التنفيذية والأمنية؛ في إطار رفع درجة الاستعداد وتعزيز الجاهزية للتعامل مع مختلف الطوارئ.

حضر الفعاليات اللواء أركان حرب هشام حسني حسن، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

واستهل المستشار العسكري لمحافظة جنوب سيناء، العقيد أركان حرب مصطفى عصام الدين، الجلسة بكلمة أعرب خلالها عن خالص الشكر والتقدير لمحافظ جنوب سيناء على جدية أجهزة المحافظة، وحرصها على توفير جميع التسهيلات اللازمة لإنجاح التدريب؛ كما وجّه الشكر لقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري على ما قدمه من دعم وتعاون خلال تنفيذ المشروع.

ورحّب محافظ جنوب سيناء بالحضور، وعلى رأسهم قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، مثمنًا دور القوات المسلحة في حماية الوطن، ومشيرًا إلى تضحيات الشهداء والمصابين الذين أسهموا في استعادة كرامة الوطن.

 وأكد أن النصر تحقق بتكامل قوة السلاح مع حكمة الدبلوماسية المصرية، التي تُوِّجت بعودة طابا ورفع العلم المصري عليها.

وقدّم المحافظ التهنئة إلى  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورجال القوات المسلحة، وشعب مصر العظيم، بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء، مؤكدًا أهمية التدريب «صقر 165» في دعم التنسيق والتكامل بين القوات المسلحة والأجهزة التنفيذية لمواجهة الأزمات والكوارث؛ بما يعكس حرص الدولة على حماية الأرواح و الممتلكات.

وفي كلمته، نقل اللواء أركان حرب هشام حسني حسن تحيات الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إلى أهالي جنوب سيناء، مهنئًا إياهم بمناسبة عيد تحرير سيناء؛ كما هنّأ المحافظ بثقة القيادة السياسية في توليه مهام منصبه.

وأعرب قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري عن سعادته بحسن الاستقبال والتنظيم المتميز للتدريب، مشيدًا بجهود المحافظة والمستشار العسكري وكافة الجهات المشاركة، ومؤكدًا أهمية استمرار هذه التدريبات لرفع كفاءة الأجهزة التنفيذية في التعامل مع الأزمات والكوارث.

و شدّد على ضرورة تكامل الجهود بين مختلف الأجهزة، والعمل بروح الفريق الواحد، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار، ودعم مسيرة التنمية بمحافظة جنوب سيناء.

و اختُتمت الفعاليات بتكريم اسمي النقيب وائل إبراهيم المر، والنقيب محمود ناجي العواد؛ حيث تم تسليم دروع التكريم لأسرتيهما تقديرًا لتضحياتهما في سبيل الوطن، كما تبادل محافظ جنوب سيناء وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري الدروع 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

ارتفعت عالمياً.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر بعد الزيادة

إجازة

3 أيام إجازة متواصلة بأمر الحكومة.. مفاجأة للموظفين في شهر مايو

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم .. قفزة مفاجئة في البنوك الآن

سعر الذهب

بعد هبوط 700 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم

انخفاض مفاجئ.. هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الفراخ اليوم .. ارتفاع الدواجن البيضاء وهبوط البيض

الأهلي والزمالك

غيابات تضرب القمة.. الأهلي والزمالك في اختبار صعب قبل موقعة الحسم بالدوري

سعر الذهب اليوم في مصر 28 أبريل 2026 تحديث الصاغة الآن

سعر الذهب اليوم في مصر 28 أبريل 2026 .. تحديث الصاغة الآن

ترشيحاتنا

الوطنية للصحافة

الشوربجي يوجه بضرورة تعظيم الإيرادات وتنمية موارد المؤسسات الصحفية

التضامن الاجتماعي

التضامن تطلق النسخة الأوسع من البرنامج التدريبي للعاملين بإدارات الجمعيات

"إعلامي الوزراء" يستعرض الحوافز المقدمة ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات في مصر

"إعلامي الوزراء" يستعرض حوافز البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات في مصر

بالصور

حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ

حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ
حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ
حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ

صدمة لعشاقها.. علامة كبرى تودع سيارتها الشهيرة للأبد

كرايسلر
كرايسلر
كرايسلر

مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية تدمر أعصابك في صمت

مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية بتدمر أعصابك في صمت
مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية بتدمر أعصابك في صمت
مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية بتدمر أعصابك في صمت

كيا تاسمان تواجه أسوأ انخفاض بمبيعات في تاريخها

كيا تاسمان
كيا تاسمان
كيا تاسمان

فيديو

وزارة الصحة ترد على تامر حسني

وزارة الصحة ترد على تامر حسني وتقضي على الفتنة الغذائية

ديو شيرين وحماقي

شيرين وحماقي.. تفاصيل أول ديو يجمع النجمين يكشفها مدير أعمالها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

ماريان جرجس

د.ماريان جرجس: من إسلام آباد إلى نيقوسيا.. رسائل تتجاوز العواصم

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أسماء الله الحسنى .. بين قدسيتها وسوء الاستخدام في الأسواق

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

المزيد