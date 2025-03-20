رئيس جامعة الأزهر: تلاوة القرآن تجلي القلوب من الغفلة والصدأ

أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن تلاوة القرآن الكريم هي الوسيلة الأسمى لإزالة الغفلة عن القلوب، مشيرًا إلى الحديث النبوي الشريف: "إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد، قيل يا رسول الله فما جلاؤها؟ قال: تلاوة القرآن."

وأوضح خلال حلقة برنامج "حديث المفتي"، اليوم الخميس، أن النبي ﷺ استخدم في هذا الحديث تشبيهًا بليغًا، حيث شبّه ما يصيب القلوب من أثر الغفلة بالصّدأ الذي يعلو الحديد، وجعل تلاوة القرآن الكريم هي الجلاء الذي يزيل هذا الصدأ، ليعود القلب حيًّا قويًّا، يقاوم الشهوات ووساوس الشياطين.

وأضاف أن الغفلة بمثابة غطاء يحجب نور القلوب، كما يحجب الصدأ بريق المعادن، مؤكّدًا أن من أراد هداية قلبه فعليه بالإكثار من تلاوة القرآن والتدبر في معانيه.