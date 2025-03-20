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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الخارجية: تنزانيا إحدى دول مبادرة حوض النيل وتجمعنا بها علاقات طيبة

وزير الخارجية
وزير الخارجية
هاني حسين

قال وزير الخارجية والهجرة، الدكتور بدر عبد العاطي، إنه يزور تنزانيا لأول مرة منذ توليه منصب وزير الخارجية، مشيرًا إلى أنه يقوم بهذه الزيارة في ضوء التوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعزيز العلاقات وتكثيف التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة.

وأضاف عبد العاطي، في حوار خاص مع الإعلامي كريم حاتم عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، على هامش زيارته إلى تنزانيا في إطار التعاون المشترك بين البلدين، أن تنزانيا دولة مهمة للغاية في شرق إفريقيا، وهي إحدى الدول المطلة على نهر النيل، وعضو في مبادرة حوض النيل، مما يجعلها ذات أهمية كبيرة بالنسبة لمصر.

وأوضح أن هذه الزيارة تأتي في إطار الاهتمام الذي توليه مصر لتعزيز العلاقات مع تنزانيا، خاصةً في ضوء التوجيهات الرئاسية من الرئيس السيسي ومن رئيسة تنزانيا، بالعمل على الارتقاء بمستوى العلاقات إلى آفاق أرحب.

وتابع: "الرئيس عبد الفتاح السيسي زار تنزانيا في عام 2017، وبعد ذلك، قامت رئيسة تنزانيا بزيارة مصر، حيث جمعت لقاءات عدة بين رئيسي البلدين، كان آخرها في نوفمبر الماضي في ريو دي جانيرو".

وشدد على أن هناك توجيهات واضحة من الرئيسين للعمل على دفع العلاقات الثنائية، ومن ثم فإن هذه الزيارة تأتي في توقيت مهم.

وأشار إلى أن هناك مشروعًا ضخمًا ساهم في إنجازه تحالف من الشركات المصرية، بقيادة "المقاولون العرب" وشركة "السويدي"، حيث بلغت نسبة إنجازه 99.9%، وهو مشروع سد جوليوس نيريري، الذي يُعد سدًا ضخمًا في تنزانيا، وله دور كبير جدًا في توليد الكهرباء من الطاقة المائية.

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