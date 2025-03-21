مصرع وإصابة 3 أشخاص في انهيار منزل قديم بأسيوط

لقي شخص مصرعه، وأصيب 2 آخرين بإصابات مختلفة، في حادث انهيار منزل قديم بقرية النخيلة التابعة لمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوتيج بوقوع الحادث، وذلك بناءً على بلاغ من غرفة عمليات النجدة.

انتقلت إلى موقع الحادث قوات الشرطة والإسعاف والحماية المدنية، حيث تبين من المعاينة انهيار منزل مكون من 3 طوابق وتمكنت قوات الحماية المدنية والأهالي من استخراج جثة ومصابًا من أسفل الأنقاض.



فرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا حول المنطقة، وجاري البحث عن آخرين أسفل الأنقاض وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق، وتم إخطار شركات الكهرباء والغاز والإدارة الهندسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.