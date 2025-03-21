إلهام عبد البديع: لو لم أكن ممثلة كنت سأصبح دكتورة نفسية

أوضحت الفنانة إلهام عبد البديع، أنها كانت ستتجه إلى مجال الطب النفسي لو لم تكن ممثلة، مؤكدة: "كنت أتمنى أكون دكتورة نفسية، لأنني مهتمة بفهم الشخصيات وتحليل المشاعر".

كما أضافت إلهام عبد البديع أنها تمتلك أيضًا موهبة في الرسم التشكيلي، مما يجعلها تميل دومًا إلى الفنون بأنواعها.



وعن سبب عدم إنجابها حتى الآن، أوضحت خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم، أن الأمر كان قرارًا مؤجلًا وليس مجرد صدفة، قائلة: "كنا بندرس الموضوع مع بعض، وده مش شيء حصل لوحده.. لكنه كان خيارًا متعمدًا".

أنا وجوزى

أما عن اختيارها لشخص واحد لترافقه إلى مكان مهجور، أجابت بشكل عفوي: "هاخد نفسي!"، لكنها سرعان ما أضافت مبتسمة: "طبعًا هاخد جوزي.. بس لو هو سُئل نفس السؤال، مش عارفة هيقول نفس الإجابة ولا لأ.



وعن الشيء الوحيد الذي قد تحمله معها في مثل هذا الموقف، قالت: "التلفزيون.. أنا بحب الأفلام جدًا، ووجود شاشة قد يكون أفضل وسيلة لقضاء الوقت".

