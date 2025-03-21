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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

6 ضحايا تحت الركام.. الصور الأولى لحادث انهيار منزل بأسيوط

انهيار منزل بأسيوط
انهيار منزل بأسيوط
أسيوط: إيهاب عمر

ينشر موقع صدى البلد الصور الأول لموقع انهيار منزل مكون من 3 طوابق بقرية النخيلة بمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط، وتمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ من استخراج جثة لسيدة و4 مصابين فيما يجرى البحث عن 6 أشخاص آخرين أسفل

الأنقاض.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوتيج بوقوع الحادث، وذلك بناءً على بلاغ من غرفة عمليات النجدة.

انتقلت إلى موقع الحادث قوات الشرطة والإسعاف والحماية المدنية، حيث تبين من المعاينة انهيار منزل مكون من 3 طوابق  ملك المواطن "عبدالرزاق ف ن" وتمكنت قوات الحماية المدنية والأهالي من استخراج جثة لسيدة و 4 مصابين من أسفل الأنقاض.

فرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا حول المنطقة، وجاري البحث عن 6 آخرين أسفل الأنقاض كما تم الدفع بمعدات الإنقاذ وسيارات الإسعاف وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.، وتم إخطار شركات الكهرباء والغاز والإدارة الهندسية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

قرية النخيلة أسيوط اللواء وائل نصار انهيار منزل بأسيوط اخبار اسيوط

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