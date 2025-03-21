بريطانيا.. إغلاق مطار هيثرو بسبب حريق في محطة كهرباء

أعلن مطار هيثرو في لندن، يوم الجمعة، عن انقطاع واسع للتيار الكهربائي نتيجة اندلاع حريق في محطة كهرباء فرعية تزود المطار بالطاقة، مما أدى إلى توقف العمليات بالكامل حتى منتصف ليل الجمعة - السبت.

انقطاع كهربائي واسع وتعليق الرحلات

وأكد متحدث باسم المطار أن "انقطاعًا كبيرًا للتيار الكهربائي يؤثر على جميع أنحاء المطار"، داعيًا المسافرين إلى تجنب التوجه إلى المطار حتى إشعار آخر.

وأوضح بيان رسمي أن فرق الإطفاء لا تزال تعمل على احتواء الحريق، بينما يبقى موعد استعادة الكهرباء غير واضح.

وشددت إدارة المطار على أن السلامة تأتي أولًا، ولذلك تقرر الإغلاق الكامل حتى الساعة 23:59 من يوم 21 مارس 2025، متوقعة حدوث اضطرابات كبيرة خلال الأيام القادمة.

تأثيرات واسعة على المسافرين والخدمات

وفقًا لـ"سكاي نيوز"، فإن الموقع الإلكتروني لمطار هيثرو تعرض أيضًا للتعطل، ما زاد من صعوبة حصول المسافرين على معلومات دقيقة حول رحلاتهم. وأفادت التقارير بأن الحريق اندلع في محطة كهرباء فرعية بمنطقة هايز، الواقعة على بعد نحو ميل ونصف من المطار، مما تسبب في انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل في المنطقة المحيطة.

أعلنت فرقة إطفاء لندن (LFB) عن إرسال 10 سيارات إطفاء ونحو 70 رجل إطفاء إلى موقع الحريق في شارع نيستلز، حيث اشتعلت النيران في أحد المحولات الكهربائية داخل المحطة الفرعية. ورغم استمرار التحقيقات، لا يزال سبب الحريق مجهولًا. كما تم إجلاء حوالي 150 شخصًا من المنطقة، وفرض طوق أمني بطول 200 متر كإجراء احترازي.

يعد مطار هيثرو من أكثر المطارات ازدحامًا في العالم، حيث سجل العام الماضي رقمًا قياسيًا بلغ 83.9 مليون مسافر، بمعدل هبوط أو إقلاع طائرة كل 45 ثانية تقريبًا. ومن المتوقع أن يؤدي إغلاقه إلى فوضى كبيرة في حركة الطيران، مع احتمالية تأثر الرحلات الدولية بشدة خلال الأيام المقبلة.