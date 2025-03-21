تونس.. قيس سعيد يقيل رئيس الحكومة ويعين امرأة بديلا عنه

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد قرارا بإقالة رئيس الحكومة كمال المدوري واستبداله بوزيرة التجهيز سارة الزعفراني.

وفي بيان لها؛ ذكرت مؤسسة الرئاسة التونسية، أن سعيّد استقبل، رئيسة الحكومة الجديدة سارة الزعفراني، وشدد خلال اللقاء على “المزيد من إحكام تناسق العمل الحكومي، وتذليل كل العقبات لتحقيق انتظارات الشعب التونسي”.



يأتي القرار بعد ساعات من إشراف سعيد على اجتماع لمجلس الأمن القومي تناول “المواضيع المتعلقة بسير دواليب الدولة بوجه عام، وبعدد من المواضيع المتعلقة بالوضع الأمني داخل البلاد، وبمكافحة الهجرة غير الشرعية، فضلاً عن التهريب والمضاربة والاحتكار ومقاومة تفشي المخدرات”، وفق البيان الرئاسي.



وتعد الزعفراني هي سادس رئيس حكومة في عهد الرئيس قيس سعيد، وثاني امرأة يكلفها سعيد بتشكيل الحكومة بعد نجلاء بودن.