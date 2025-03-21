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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تجديد حبس عاطل متهم بسرقة جدة خطيبته السابقة بالقاهرة

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الظاهر 15 يوما على ذمة التحقيق، حبس عاطل متهم باقتحام شقة جدة خطيبته السابقة وسرقتها بعد التعدي عليها بالضرب.


 

وجاء في اعترافات المتهم، إنه ارتكب جريمته انتقاما من خطيبته السابقة مشيرا إلى أن جدتها وراء فسخ الخطوبة، كما أنه تنفيذا لمخطط انتقامه من خطيبته السابقة وجدتها ولعلمه بثرائها انتظر حتى وقت متأخر من الليل ثم اقتحم منزلها، وأنه فور دخوله الشقة إنهال على المجني عليها ضربا وركلا انتقاما منها حتي سقطت على الأرض مغشيا عليها ثم سرقها وفر هاربا.

تفاصيل الواقعة..


 

تلقي قسم شرطة الظاهر بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (سيدة - مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام أول) بأنها لدى حضورها لزيارة (والدتها - مقيمة بدائرة القسم) فوجئت بها مقيدة ومسجاة أرضًا وبها إصابات بكدمات متفرقة بالجسم، وإكتشافها سرقة (هاتف المحمول - مبلغ مالى - مشغولات ذهبية).


 

وبالفحص وإجراء التحريات تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس "خطيب سابق لحفيدة المجنى عليها")، وعثر بحوزته على (بندقية خرطوش وطلقات لذات العيار - هاتف محمول - مبلغ من متحصلات الواقعة).


 

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة نظرًا لعلمه باحتفاظ المجنى عليها بمبالغ مالية ومشغولات ذهبية.


 

وأضاف أنه قام بالاختباء داخل العقار محل سكن المجنى عليها ولدى دخولها لشقتها أسرع بالدلوف خلفها والتعدى عليها بالضرب وتقييدها وسرقتها.


 

وتم بإرشاده ضبط المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية " (مالك محل مشغولات ذهبية كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس "تم ضبطه")وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

قاضي المعارضات بمحكمة جنح الظاهر حبس عاطل سرق اعترافات المتهم

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