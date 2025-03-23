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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

انتبه.. 3 علامات تشير لإلتهاب الزائدة الدودية

التهاب الزائدة
التهاب الزائدة
نهى هجرس

إذا كنت تُمارس يومك، سواءً في العمل أو ممارسة الرياضة ، وفجأةً تشعر بألم حاد في بطنك، أو بالغثيان ولم تكن شهيتك كافية طوال اليوم، فأنت تعاني من التهاب الزائدة الدودية.

إذا كنت قد شعرت بهذه الطريقة من قبل، فلا تتجاهل الأمر باعتباره مجرد شيء بسيط مثل الإفراط في تناول الطعام، هذه كلها علامات على إصابتك بالتهاب الزائدة الدودية.

يحدث التهاب الزائدة الدودية نتيجة عدوى أو طفيليات أو انسداد الأنبوب الذي يربط الأمعاء الغليظة بالزائدة الدودية بسبب البراز المحبوس، إذا كنت تعاني من التهاب الزائدة الدودية.

أعراض التهاب الزائدة الدودية

الإمساك أو الإسهال
الشعور بعدم القدرة على إخراج الغازات
زيادة الألم عند السعال أو القيام بحركات مفاجئة
فقدان الشهية
حمى منخفضة الدرجة أو قشعريرة
الغثيان والقيء
ألم حاد ومفاجئ في البطن، وهو العرض الأكثر شيوعًا، والذي يبدأ بالقرب من السرة ويمتد إلى الأسفل وإلى اليمين، ويزداد سوءًا بمرور الوقت
انتفاخ البطن

ووفقًا للأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة، يصيب التهاب الزائدة الدودية واحدًا من كل 1000 تتراوح أعمارهم بين 10 و30 عامًا، يتم تشخيص المرض من خلال فحوصات الدم والبول، ولكن قد يطلب مقدم الرعاية الصحية أيضًا اختبارات التصوير مثل الموجات فوق الصوتية أو التصوير بالرنين المغناطيسي.

المصدر tennovanorthknoxville

الزائدة الزائدة الدودية التهاب الزائدة الدودية أعراض التهاب الزائدة الدودية فقدان الشهية

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