قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بريطانيا.. إغلاق مطار هيثرو بسبب حريق في محطة كهرباء
ضرب وكفالة.. كواليس التحقيق مع مساعد الشيف الشربيني في خناقة الفيلا
رئيس مدينة كرداسة يرد على اتهامه بالتعدي على مواطن وكسر ذراعه | التفاصيل
التأمينات: تبكير صرف معاشات أبريل بمناسبة عيد الفطر المبارك
زيلينسكي يغلق الهاتف في وجه ماكرون.. تفاصيل
مكيف وتالجو وروسي.. مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الجمعة
الفرق بين صلاة التهجد وقيام الليل
فرص عمل جديدة.. 2036 وظيفة في 7 محافظات بحد أدنى 7 آلاف جنيه
إصابة 6 من رجال الشرطة خلال احتجاجات على اعتقال إمام أوغلو في إسطنبول
آخر تحديث لسعر الذهب اليوم 21-3-2025
إلهام عبد البديع: رفضت بطولة فيلم بسبب مشهد جريء
الحكومة الإسرائيلية تصوت بالإجماع على إقالة رئيس الشاباك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بعد سن الثلاثين.. أفضل الأطعمة ونصائح للحمل بسهولة

الحمل
الحمل
ريهام قدري

تتمتع المرأة بتركيبة فسيولوجية معقدة، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى الدور الذي أسندته لها الطبيعة في استمرار الجنس البشري. ومع ذلك، مع بلوغها سنًا معينة، وخاصةً الخامسة والثلاثين، تتطلب صحتها الإنجابية اهتمامًا أكبر نظرًا لعوامل فسيولوجية ونمط حياة مختلف .


تنخفض الخصوبة بشكل طبيعي مع التقدم في السن، حيث تتراجع كمية وجودة البويضات. يحدث هذا بسبب التغيرات الهرمونية، مثل انخفاض مستويات هرمون الإستروجين، التي تُعيق الإباضة والدورة الشهرية، مما يزيد من صعوبة الحمل. إضافةً إلى ذلك، تُواجه النساء في هذه الفئة العمرية عددًا من أمراض نمط الحياة، مثل سكري الحمل وارتفاع ضغط الدم، وغيرها، والتي تُعرّضهن لمضاعفات الحمل."

وكشفت قائلةً: "بعد الحمل، تزداد مخاطر الولادة المبكرة، والتشوهات الكروموسومية مثل متلازمة داون، وكلها تتطلب مراقبة دقيقة. كما أن الحالات الكامنة، مثل متلازمة تكيس المبايض (PCOS) في سن مبكرة، وخلل الغدة الدرقية، والسمنة، قد تزيد من تفاقم هذه التحديات".


هل الحمل ممكن في أواخر الثلاثينيات؟

على الرغم من التحديات، فإن الحمل ليس مستحيلاً في الثلاثينيات. نصحت الدكتورة أنجالي نين خبيرة أطباء التوليد وأمراض النساء، قائلةً: "يجب على النساء ضمان حمل صحي ومنخفض المخاطر. اتباع نظام غذائي متوازن غني بمضادات الأكسدة، وأحماض أوميغا 3 الدهنية، وحمض الفوليك، والحديد، والزنك، يمكن أن يدعم بشكل كبير جودة البويضات، والتوازن الهرموني، ونمو الجنين. تُعد الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، مثل الخضراوات الورقية، والمكسرات، والبذور، والأسماك الدهنية، والبروتينات قليلة الدهون، أمرًا بالغ الأهمية. بالإضافة إلى ذلك، يُعد اتباع روتين رياضي جيد للمساعدة في امتصاص العناصر الغذائية والحفاظ على وزن صحي أمرًا بالغ الأهمية."

تُعدّ الفحوصات الصحية الدورية والفحوصات النسائية ضروريةً للكشف المبكر عن مشاكل الصحة الإنجابية وإدارتها. 

وأوضحت أنجالي نين: "بعض تقنيات إدارة التوتر، مثل اليوغا والتأمل والتنفس العميق، لتنظيم الهرمونات وتحسين الصحة النفسية".

الحمل زيادة الخصوبة الحمل بعد الثلاثين حمل سلس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 21 رمضان؟ 8 حقائق تؤكد ظهورها

محمد سامي ومي عمر

بعد اعتزال محمد سامي.. مي عمر تكشف حقيقة اعتزالها الفن

صورة أرشيفية

بعد صرف الدعم الإضافي| 10 ملايين مستفيد من منحة رمضان.. تعرف على الضوابط والشروط

حالة الطقس

رياح وأمطار تضرب البلاد.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية تسيطر على الطقس

إجازة عيد الفطر

العيد يوم الأحد أم الإثنين؟.. مفاجأة بشأن عدد أيام الإجازة للحكومة والقطاع الخاص

تقديم الساعة 60 دقيقة.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا بعد انتهاء الشتاء

تقديم الساعة 60 دقيقة.. موعد التوقيت الصيفي رسميًا بعد انتهاء الشتاء

سعر الذهب

الجرام يتخطى 5 آلاف جنيه رسميًا بالمصنعية.. قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 24

وزير الكهرباء، ومحررة صدى البلد

وزير الكهرباء لصدى البلد: لا زيادة في أسعار الكهرباء يونيو القادم

ترشيحاتنا

محافظ أسيوط يتفقد موقع منزل النخيلة المنهار

محافظ أسيوط: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة المنزل المنهار بالنخيلة

ارشيفية

مصرع شخص سقط من نافذة أثناء تركيب تندة بالدقهلية

صورة تعبيرية

حبس قهوجي في قتل شاب بالشرقية

بالصور

طريقة عمل الكحك بالملبن باحترافية

الكحك
الكحك
الكحك

للأمهات .. أسباب غير متوقعة لانخفاض لبن الرضاعة

رضاعة الاطفال
رضاعة الاطفال
رضاعة الاطفال

طريقة عمل البيتيفور بالصور والمقادير.. بالزبدة أو السمنة زى المحلات

طريقة عمل البيتيفور بالكيلو بالصور والمقادير
طريقة عمل البيتيفور بالكيلو بالصور والمقادير
طريقة عمل البيتيفور بالكيلو بالصور والمقادير

الكحك بطريقة المحلات.. اعرفي المقادير بالأكواب وأسرار العجينة اللذيذة

الكحك زى المحلات
الكحك زى المحلات
الكحك زى المحلات

فيديو

احمد سعد

بعربية فارهة هدية.. أحمد سعد يعلن عودته لأم بناته رسميا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: التهجير الناعم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: العادات السيئة عند الأطفال

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: في عيدها .. شكرا لكل أم.. شكرا يا أمي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جون ميرشايمر.. رجل رأى العاصفة قادمة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: رسالة الصين لأمريكا: جاهزون!! لا لهيمنة الدولار

المزيد