بعد سن الثلاثين.. أفضل الأطعمة ونصائح للحمل بسهولة

تتمتع المرأة بتركيبة فسيولوجية معقدة، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى الدور الذي أسندته لها الطبيعة في استمرار الجنس البشري. ومع ذلك، مع بلوغها سنًا معينة، وخاصةً الخامسة والثلاثين، تتطلب صحتها الإنجابية اهتمامًا أكبر نظرًا لعوامل فسيولوجية ونمط حياة مختلف .



تنخفض الخصوبة بشكل طبيعي مع التقدم في السن، حيث تتراجع كمية وجودة البويضات. يحدث هذا بسبب التغيرات الهرمونية، مثل انخفاض مستويات هرمون الإستروجين، التي تُعيق الإباضة والدورة الشهرية، مما يزيد من صعوبة الحمل. إضافةً إلى ذلك، تُواجه النساء في هذه الفئة العمرية عددًا من أمراض نمط الحياة، مثل سكري الحمل وارتفاع ضغط الدم، وغيرها، والتي تُعرّضهن لمضاعفات الحمل."

وكشفت قائلةً: "بعد الحمل، تزداد مخاطر الولادة المبكرة، والتشوهات الكروموسومية مثل متلازمة داون، وكلها تتطلب مراقبة دقيقة. كما أن الحالات الكامنة، مثل متلازمة تكيس المبايض (PCOS) في سن مبكرة، وخلل الغدة الدرقية، والسمنة، قد تزيد من تفاقم هذه التحديات".



هل الحمل ممكن في أواخر الثلاثينيات؟

على الرغم من التحديات، فإن الحمل ليس مستحيلاً في الثلاثينيات. نصحت الدكتورة أنجالي نين خبيرة أطباء التوليد وأمراض النساء، قائلةً: "يجب على النساء ضمان حمل صحي ومنخفض المخاطر. اتباع نظام غذائي متوازن غني بمضادات الأكسدة، وأحماض أوميغا 3 الدهنية، وحمض الفوليك، والحديد، والزنك، يمكن أن يدعم بشكل كبير جودة البويضات، والتوازن الهرموني، ونمو الجنين. تُعد الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية، مثل الخضراوات الورقية، والمكسرات، والبذور، والأسماك الدهنية، والبروتينات قليلة الدهون، أمرًا بالغ الأهمية. بالإضافة إلى ذلك، يُعد اتباع روتين رياضي جيد للمساعدة في امتصاص العناصر الغذائية والحفاظ على وزن صحي أمرًا بالغ الأهمية."

تُعدّ الفحوصات الصحية الدورية والفحوصات النسائية ضروريةً للكشف المبكر عن مشاكل الصحة الإنجابية وإدارتها.

وأوضحت أنجالي نين: "بعض تقنيات إدارة التوتر، مثل اليوغا والتأمل والتنفس العميق، لتنظيم الهرمونات وتحسين الصحة النفسية".