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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الطيران يبحث مع مسئولي مطارات أبوظبي التعاون بمجالات البنية التحتية

وزير الطيران
وزير الطيران
نورهان خفاجي

استقبل الدكتور سامح الحفني مسئولي شركة مطارات أبوظبي برئاسة إيلينا سورليني العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

يأتي في إطار سلسلة اللقاءات والاجتماعات المستمرة التي يعقدها وزير الطيران المدني بشأن تطوير قطاع الطيران وتعزيز سُبل التعاون الدولي.

ويهدف هذا اللقاء إلى بحث أوجه التعاون المشترك ودعم الخبرات في مجالات إدارة وتشغيل المطارات بما يتواكب مع المعايير العالمية المتخصصة فى هذا المجال، وكذلك مناقشة فرص الإستثمار وتطوير البنية التحتية للمطارات المصرية، بما يُسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين ويزيد من القدرات التنافسية لقطاع المطارات على المستويين الإقليمي والدولي.

حضر اللقاء كل من المحاسب أماني متولي الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، والمهندس أيمن فوزي عرب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمحاسب مجدي إسحاق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، والطيار وائل النشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي شركة مطارات أبوظبي.

وخلال اللقاء، بحث الجانبان آفاق التعاون في تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية للمطارات المصرية، بما يتماشى مع الخطط التوسعية لمواكبة النمو المتزايد في حركة الطيران، ويزيد من الطاقة الاستيعابية للمطارات لاستيعاب أكبر عدد من الركاب بكفاءة ومرونة عالية، كما تم استعراض إمكانية التعاون في مجالات الإدارة والتشغيل، والاستفادة من الخبرات الدولية لشركة مطارات أبوظبي في تحسين كفاءة العمليات التشغيلية، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

سامح الحفني شركة مطارات أبوظبي الشركة المصرية القابضة للمطارات الملاحة الجوية

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