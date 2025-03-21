الدقهلية: ضبط 8 أطنان منتجات وسلع متنوعة وتحرير 329 مخالفة تموينية

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية على إستمرار أعمال الحملات التموينية بنطاق المحافظة خاصة فى الأسواق ومحلات بيع السلع الغذائية والتموينية، مشددا على تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار، ومراقبة محال الجزارة وبيع اللحوم والمخابز، والتأكيد على الإعلان عن الأسعار.

وأضاف "مرزوق" أن حملات التفتيش على منشآت بيع وتداول السلع الغذائية مستمرة يوميا، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وأوضح أنه تم ضبط أكثر من 8 طن منتجات وسلع متنوعة، مخالفة للاشتراطات، وكلف بإحالة المخالفات للنيابة العامة لإعمال شئونها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وردع الجشعين .

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين بالدقهلية، بشأن الحملات التموينية التي تم تنفيذها خلال ثلاثة أيام، وأسفرت الحملة عن تحرير 329 مخالفة، ففي مجال الرقابة على المخابز تم تحرير 201 مخالفة، وفي مجال الرقابة على الأسواق تم تحرير 128مخالفة، وقامت الحملة بضبط 2600 كجم دقيق، 2 طن ملح، 2 طن و250 كيلو رنجة، 120 كجم لحم بلدي، 20 كجم قطع فراخ، 10 كجم لحم مفروم، 250 كجم أرز أبيض، 120زجاجة زيت، 180لتر صابون، 150لتر كلور، 100كرتونة عصير، 39 زجاجة مشروبات غازية، 3 اسطوانات غاز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.