قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيمان كريم تستضيف خبراء لمناقشة تحديات المرأة ذات الإعاقة
مزاج المصريين فى خطر .. 6 أسباب رئيسية وراء ارتفاع القهوة بمصر
عدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك 2025
آخر التطورات الميدانية بعد سيطرة الجيش السوداني على القصر الجمهوري
قرار عاجل بشأن عاطل شرع في قتل حارس عقار بالمطرية
رانيا المشاط تبحث مع البنك الياباني للتعاون تطورات الاستثمار في مصر
وزير الإسكان: دفع العمل بوحدات سكن لكل المصريين في سوهاج الجديدة
هيثرو يشتعل.. السلطات البريطانية توقف حركة الطيران والشلل يضرب مطارات العالم
الإسكان: بدء تسليم دفعتين جديدتين بمشروع سكن مصر الأحد المقبل
موعد مباراة المنتخب وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم
جيش الاحتلال يتقدم صوب الأطراف الغربية بـ غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الدقهلية: ضبط 8 أطنان منتجات وسلع متنوعة وتحرير 329 مخالفة تموينية

حملة تمونية
حملة تمونية
همت الحسينى

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية على إستمرار أعمال الحملات التموينية بنطاق المحافظة خاصة فى الأسواق ومحلات بيع السلع الغذائية والتموينية، مشددا على تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار، ومراقبة محال الجزارة وبيع اللحوم والمخابز، والتأكيد على الإعلان عن الأسعار.

وأضاف "مرزوق" أن حملات التفتيش على منشآت بيع وتداول السلع الغذائية مستمرة يوميا، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وأوضح أنه تم ضبط أكثر من 8 طن منتجات وسلع متنوعة، مخالفة للاشتراطات، وكلف بإحالة المخالفات للنيابة العامة لإعمال شئونها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وردع الجشعين .

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين بالدقهلية، بشأن الحملات التموينية التي تم تنفيذها خلال ثلاثة أيام، وأسفرت الحملة عن تحرير 329 مخالفة، ففي مجال الرقابة على المخابز تم تحرير 201 مخالفة، وفي مجال الرقابة على الأسواق تم تحرير 128مخالفة، وقامت الحملة بضبط 2600 كجم دقيق، 2 طن ملح، 2 طن و250 كيلو رنجة، 120 كجم لحم بلدي، 20 كجم قطع فراخ، 10 كجم لحم مفروم، 250 كجم أرز أبيض، 120زجاجة زيت، 180لتر صابون، 150لتر كلور، 100كرتونة عصير، 39 زجاجة مشروبات غازية، 3 اسطوانات غاز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

الدقهلية محافظ تموين حمله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلة القدر

ليلة القدر 2025 لم تكن أمس 21 رمضان.. تحروا الدليل بـ10 علامات

عملة مصرية

التأمينات: تبكير صرف معاشات أبريل بمناسبة عيد الفطر المبارك

صورة أرشيفية

زيلينسكي يغلق الهاتف في وجه ماكرون.. تفاصيل

الطقس في مصر

أمطار غزيرة تضرب عدة محافظات اليوم.. حالة الطقس

الإيجار القديم

بعد تطبيق الزيادة.. موعد فسخ عقود الإيجار القديم للاعتباري

عيد الفطر

موعد عيد الفطر المبارك 2025

إمام عاشور

رد غير متوقع| إعلامية شهيرة تنهار على الهواء بعد ظهور صورة إمام عاشور..القصة الكاملة

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025

ترشيحاتنا

منتخب مصر

ماذا يحتاج منتخب مصر لضمان التأهل لكأس العالم 2026؟

أحمد قندوسي

تشكيل الجزائر ضد بوتسوانا في تصفيات كأس العالم.. قندوسي بديلا

وسام أبو علي

لم يسدد على المرمى.. تقييم متواضع لـ وسام أبو علي أمام الأردن

بالصور

هناء الشوربجي: شاركت بشهادة معاملة أطفال بسبب هنيدي.. مسلسل شباب امرأة فقر أفكار.. وهذه طقوسي في رمضان| حوار

هناء الشوربجي
هناء الشوربجي
هناء الشوربجي

أيتن عامر تثير الجدل بفستان زفاف

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

حبيبة الملايين.. مرسيدس تودع سيارتها الشهيرة للأبد

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

ما عمر بطارية السيارة الكهربائية.. ومتى يجب أن تقلق؟

بطارية السيارة الكهربائية
بطارية السيارة الكهربائية
بطارية السيارة الكهربائية

فيديو

واقعة المركز الرياضي

شاب يركل فتاة في العاشر من رمضان ويسبب لها نزيفًا حادًا| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: التهجير الناعم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: العادات السيئة عند الأطفال

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: في عيدها .. شكرا لكل أم.. شكرا يا أمي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جون ميرشايمر.. رجل رأى العاصفة قادمة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: رسالة الصين لأمريكا: جاهزون!! لا لهيمنة الدولار

المزيد