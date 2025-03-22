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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تعديل مميز لسيارة رولزرويس كولينان 2025 .. الأكثر فخامة

رولزرويس كولينان
رولزرويس كولينان
صبري طلبه

تعتبر رولزرويس واحدة من أشهر شركات تصنيع السيارات حول العالم، واكتسبت السيارة شعبية كبيرة نسبة إلى إصداراتها المميزة والتي تتسم بالفخامة، إلى جانب تمتعها بقدر كبير من الرفاهية.

ويبدو أن مانسوري المتخصصة في مجال التعديلات، أرادت أن تبهر محبي سيارات رولزرويس، بعد أن أضافت لمساتها المميزة للسيارة كولينان موديل 2025.

رولزرويس كولينان

تعديل مميز من مانسوري لسيارة رولزرويس كولينان

ظهرت السيارة رولزرويس كولينان بتعديل مميز من قبل مانسوري، حيث أضافت للسيارة شبكات أمامية كبيرة الحجم تحتوي على لمسات نحاسية، بالإضافة إلى طلاء خارجي مميز وخاصة أعلى غطاء المحرك والسقف، مع تمتع السيارة بمصابيح نهارية جديدة بتقنية LED.

رولزرويس كولينان

جاءت السيارة رولزرويس كولينان 2025 بمشتت هواء خلفي بلمسات رياضية، وسبويلر أنيق مثبت أعلى ناحية الزجاج الخلفي، بالإضافة إلى عتبات جانبية ظهر رياضي، ومقابض نحاسية للأبواب، بينما ترتكز السيارة على جنوط فاخرة قياس 24 إنش.

رولزرويس كولينان

القدرات الفنية للسيارة رولزرويس كولينان 2025 من مانسوري

تأتي السيارة رولزرويس كولينان بقدرات قياسية تتضمن محرك مكون من 12 اسطوانة، سعة 6750 سي سي، وعملت مانسوري على تعديل المحرك ليضخ قوة إجمالية قدرها 720 حصانا، و1050 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

رولزرويس كولينان

تسارع مميز لسيارة رولزرويس كولينان 2025 المعدلة 

 

تصل السرعة القصوى للسيارة رولزرويس كولينان إلى 250 كيلومتر في الساعة، بينما يمكنها التسارع والانطلاق من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تقدر بـ 4.8 ثانية.

رولزرويس مانسوري سيارة رولزرويس كولينان سيارة رولزرويس كولينان المعدلة تعديلات السيارات

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