مسلسل حكيم باشا الحلقة 21.. مصطفى شعبان يغسل عمه .. ويطالب ميدو عادل بمسامحة والده

شهدت أحداث الحلقة الواحد والعشرون من مسلسل «حكيم باشا» للنجم مصطفى شعبان وآخرين، العديد من الأحداث الهامة والمثيرة، وذلك بعد أن تم عرضها مساء اليوم على قناة «cbc» العامة، هذا بالتزامن مع عرضها حصرياً عبر منصة Watch it الأصلية فى تمام الساعة 7:15 مساءً لكل منهما بتوقيت القاهرة، ثم أن يتم عرضها لاحقاً أيضًا على قناة «الحياة» العامة، فى تمام الساعة 9:30 مساءً، وتتوالى إعادة مواعيد بث عرضها في توقيتات زمنية مختلفة عبر شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وبدأت الحلقة الواحد والعشرون من مسلسل "حكيم باشا"، على وقوف "حكيم- مصطفى شعبان" ووالده "رضوان الباشا-- أحمد صادق" على غسل عمه "نوح- أحمد فؤاد سليم"، وكان بجانهم "ياسين- ميدو عادل".

وكما جاء ضمن أحداث الحلقة الواحد والعشرون من مسلسل "حكيم باشا" طلب "حكيم- مصطفى شعبان" من "ياسين- ميدو عادل" بأن يسامح والده قبل أن يتم دفنه، وبالفعل وقف "ياسين- ميدو عادل" أمام والده بعد أن غسله "حكيم- مصطفى شعبان"، وقال له أنه مسامحه وسوف يشتاق له.

وكما جاء أيضًا ضمن أحداث الحلقة، بأن "واصل الذهبي- رياض الخولي"، قام بحمل النعش مع "حكيم- مصطفى شعبان" وقال للراحل "نوح- أحمد فؤاد سليم" أنه قد سامحه، ثم قام "حكيم- مصطفى شعبان" بقيام الصلاة على الراحل في المسجد ووقف هو إمام المسجد ليتبعه العديد من المصليين لتشهد الجنازة حضور الكثيرون من أقاربه وأهل القرية ومعارفه وغيرهم.

وفي سياق متصل بعد العزاء ذهب "حكيم- مصطفى شعبان" إلى منزل والده "رضوان الباشا- أحمد صادق"، وقال له أنه سوف ينفذ وصية عمه ولن يترك المال لأولاده مثل ما طلب منه عنه "نوح- أحمد فؤاد سليم" قبل وفاته.

وانتهت الحلقة على أن "حكيم- مصطفى شعبان" قال لولاد عمه بأن "ياسين- ميدو عادل" سوف يجلس في غرفة والدهم، وأنه له مثلهم في المال، وقال لولاد عمه أيضا: بأنها لو مشيت "بالقسمة محدش لي حاجه عندي"، لتثير الحلقة المقبلة الكثير من التكهنات لتشتعل النار بينهما.

ويعرض مسلسل «حكيم باشا» يومياً علي شبكة قناة «cbc» العامة، في تمام الساعة 7:15 مساءً، حيث أن الإعادة الأولى تكون الساعة 12:15 صباحاً، والإعادة الثانية الساعة 3 عصراً، وهذا بالإضافة إلى أن يتم بث عرضه أيضًا على قناة «cbc drama»، في تمام الساعة 9 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 1 صباحاً، والإعادة الثانية الساعة 6 صباحاً.

وكما أن يعرض يومياً أيضًا على قناة «الحياة» العامة، الساعة 9:30 مساءً، وعلى أن تكون الإعادة الأولى الساعة 2:30 صباحاً، والإعادة الثانية 9:30 صباحاً، والإعادة الثالثة 1:15 ظهراً، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الأصلية.

وجدير بالذكر بأن مسلسل «حكيم باشا»، هو من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن بطولة النجم الكبير مصطفى شعبان ويشاركه في بطولتة كوكبة ونخبة كبيرة من النجوم وعلي رأسهم: النجمة سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، سلوى خطاب، منذر رياحنة، ساره نور، محمد نجاتى، ميدو عادل، سلوى عثمان، أحمد فؤاد سليم، أحمد صيام، فتوح أحمد، محمد العمروسي، هاجر الشرنوبي، يارا قاسم، هايدى رفعت، أحمد فهيم، أحمد صادق، منير مكرم، أحمد بسيم، شيماء عباس، حمدي هيكل، ماجدة منير، رضا إدريس، مجدى السباعي، سيد التيتي، حمدي إسماعيل، محمود الشرقاوي وآخرين وهو من قصه وسيناريو وحوار محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين.