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حسام داغر لوالده الراحل: حلمت بيك بتقولي هصلي التراويح وبتزور بيتي الجديد
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حسام داغر لوالده الراحل: حلمت بيك بتقولي هصلي التراويح وبتزور بيتي الجديد

حسام داغر
حسام داغر
ميرنا محمود

تذكر الفنان حسام داغر  والده الراحل برسالة مؤثرة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

الفنان حسام داغر يرثي والده 

وقال حسام داغر عبر فيسبوك : زي النهاردة سنة ٢٠٠١ في يوم ٢١ رمضان سابنا بابا في الغربة لوحده اتوفي ووصل مصر مشحون في الطيارة ووصل على صلاة المغرب والناس فطرت في الطريق علي بلح وميه وصلينا عليه مع صلاة التراويح  على ما وصلنا عند بيتنا القديم في الهرم و كان صحابي كلهم حواليا وقرايبي وجيراني ودفنا بالليل يومها وسط بكاء امي وصدمتها لان والدي وقتها مكانش كمل ٥٠ سنة وتعب وقتها لما رجع وحده الكويت لاعمار الكويت بعد غزو العراق للكويت وهو كان مهندس في وزارة الاشغال وبنى الكويت مع الكوايتة من سنة ٧٦.

وتابع حسام داغر : ولكن اثار العدوان علي الكويت من حرق ابار البترول دمر رئته بسبب الغازات السامة في الغلاف الجوي وشغله كان في المواقع كمهندس وخلال ١٠ سنين من بعد الغزو للاسف كان بيموت بالبطيء بسبب تلوث الجو وتوفي في رمضان سنه ٢٠٠١ وحيداً مغترباً صائماً في مستشفي بالكويت  وتحدث عنك المذيع الكويتي صديقي خالد الصلال بعد كلامي عنك في برنامجه كأحد ابطال الحرب الخفيين في الكويت  فترة بعد الغزو .

وأضاف الفنان حسام داغر  :حلمت بيك امبارح سبحان الله وأنا بنزل القبر ليك لقيت ماما كانها نايمه عادي وباخدك انت من ايدك و نطلع فوق جمب بيتي في زايد تقولي ده بيتك اقوله اه وتقولي شكله بيت جميل والف بيك حواليه وتقولي ربنا يباركلك يا حبيبي فيه وكان وشك جميل شبه شكلك و انا صغير و كنت فرحان في الحلم و اقولك احنا في رمضان برضه  قلتلي طيب هروح اصلي التراويح ومشيت  انا لسه فاكر وانا طفل تاخدني معاك التراويح في الكويت ونفضل نلعب في الجنينه الاول بتاعة الجامع الكبير و لما الصلاة تبدأ اجري علشان اقف جمبك .

وأشار حسام داغر  : الله يرحمك يا حبييي سنين كتير عدت بس كانها قريبه والنهارده كمان عيد الام و ماما جمبك و اليوم بقى صعب قوي من غيرها بس الهدايا بحاول أوصلها بالدعاء وحاجات كتير .. واثق انها بتوصل اللي عند ربنا ميضيعش ابدا… 

وحرص الفنان حسام داغر علي رثاء والدته بكلمات مؤثرة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” .

وقال داغر: “النهارده الذكري السنوية الخامسة لوفاة والدتي ست الكل حبيبتي.. ببص على ملف الصور بتاعتنا سوا على موبايلي لقيتني بشوف نفس الصور هي هي من 5 سنين.. طبيعي لأن الصور مش بتزيد من وقتها والملف هو هو”.

حسام داغر يرثى والده

حسام داغر يرثى والدته 
 

وأضاف حسام داغر: “قربت أحفظ كل الصور من كتر ما بتفرج عليها وبشوف ماما حبيبتي لما كانت لسه معايا وحواليا وبحكيلها كل حاجة وبشوف ذكرياتنا سوا في كل مكان رحناه سوا.. بس للأسف الصور مبتزيدش.. لأنها راحت خلاص.. لو كنت أعرف كنت اتصورت معاكي أكتر كتير وصورتك فيديوهات وانتي بتحكي معايا وتنصحيني”.

وأوضح: “كنت صورتك وانتي بتضحكيني وتضحكي من كلامي.. كنت صورت ضحكتك وطيبتك اللي الناس كلها كانت عارفاها علشان اللي ملحقش يعرفك على الأقل يشوف روحك من الفيديوهات دي وانتي بتتكلمي وتضحكي وتهزري مع صحابي زي عادتك”.

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