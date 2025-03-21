محمد صلاح ومرموش يقودان هجوم منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن عن تشكيل الفريق أمام منتخب إثيوبيا، في المباراة المقرر انطلاقها في الحادية عشرة من مساء اليوم، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

تشكيل منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا

محمد الشناوي

محمد هاني

رامي ربيعة

محمد عبد المنعم

محمود تريزيجيه

مروان عطية

حمدي فتحي

أحمد سيد زيزو

محمد صلاح

عمر مرموش

أسامة فيصل

بدلاء المنتخب أمام إثيوبيا

محمد عواد - مصطفي شوبير - أحمد عيد - خالد صبحي - حسام عبد المجيد - أحمد نبيل كوكا - محمد شحاته - نبيل دونجا - محمود صابر - مصطفى فتحي - مصطفى محمد