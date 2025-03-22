آخر تحديث لأسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 22 مارس

تشهد أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم السبت 22 مارس استقرارًا ملحوظًا، حيث يعتبر المعدن النفيس من أهم الأصول الاستثمارية التي يبحث عنها الكثيرون وفقًا لأسعار الصرف اليوم، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 365.25 ريال سعودي، بينما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 2556.25 ريال سعودي.

أسعار أعيرة الذهب المختلفة:

سعر الذهب عيار 24 سجل 365.25 ريال.

سعر الذهب عيار 22 سجل 334.75 ريال.

سعر الذهب عيار 21 سجل 319.50 ريال.

سعر الذهب عيار 18 سجل 274.00 ريال.

سعر الذهب عيار 14 سجل 213.00 ريال.

سعر الذهب عيار 12 سجل 182.50 ريال.

الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً

عيار 24، الأكثر طلبًا بفضل نقاوته العالية، سجل سعرًا بلغ 365.25 ريال سعودي.

الذهب عيار 22 القريب من الكمال

الذهب عيار 22، الذي يتميز بنسبة نقاء عالية، سجل سعرًا بلغ 334.75 ريال سعودي.

الذهب عيار 21 المحبب محليًا

يعتبر عيار 21 الأكثر شيوعًا بين السعوديين، ووصل سعره اليوم إلى 319.50 ريال سعودي.

الذهب عيار 18 للاقتصاديين

لمن يبحث عن خيارات اقتصادية، فإن الذهب عيار 18 سجل سعرًا قدره 274.00 ريال سعودي.

الذهب عيار 14 للمجوهرات الخفيفة

الذهب عيار 14، الذي يُستخدم عادةً في تصميم المجوهرات الخفيفة، بلغ سعره 213.00 ريال سعودي.

الذهب عيار 12 الأقل تكلفة

عيار 12، الأكثر اقتصادًا، سجل سعرًا بلغ 182.50 ريال سعودي.