شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 18-3-2025 استقراراً ملحوظاً، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 361.75 ريال، بينما سجل سعر الجنيه الذهب 2532.00 ريالا.

ويعكس هذا الاستقرار توازن العرض والطلب في السوق المحلي.

أسعار أعيرة الذهب في السعودية

سعر الذهب عيار 24 سجل 361.75 ريال.

سعر الذهب عيار 22 سجل 331.50 ريال.

سعر الذهب عيار 21 سجل 316.50 ريال.

سعر الذهب عيار 18 سجل 271.25 ريال.

سعر الذهب عيار 14 سجل 211.00 ريالا.

سعر الذهب عيار 12 سجل 180.75 ريال.

تفاصيل أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية

عيار 24: الذهب الأكثر نقاءً يُعتبر الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً بين الأعيرة المختلفة، حيث سجل اليوم 361.75 ريال، مما يجعله الخيار الأول للمستثمرين الباحثين عن استثمار آمن.

عيار 22: خيار متوازن سجل الذهب عيار 22 حوالي 331.50 ريال، ويُعد خياراً مفضلاً لمن يبحثون عن جودة عالية بسعر أقل قليلاً من عيار 24.

عيار 21: الأكثر شعبية باعتباره الأكثر تداولاً في السوق السعودي، سجل عيار 21 سعراً قدره 316.50 ريال، مما يعكس استمرارية شعبيته بين المشترين.

عيار 18: للأناقة اليومية سجل الذهب عيار 18 حوالي 271.25 ريال، ويُعتبر خياراً مثالياً لتصميمات الحُلي العصرية.