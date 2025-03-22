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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد مكي لوالدته الراحلة : أفتقد حضنك اللي كان بيغسل قلبي من أي هم

احمد مكي
احمد مكي
ميرنا محمود

تذكر النجم أحمد مكي،  والدته الراحلة بمناسبة عيد الأم بكلمات مؤثرة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

 ونشر أحمد مكي صورة لوالدته و علق كاتبا : أول عيد أم يعدي من غيرك يا أغلى الناس وأقربهم إلى قلبي، عمري ما حسيت حب صادق زي حبك ليا مفتقدك ومفتقد حضنك اللي كان بيغسل قلبي من أي هم.


وأضاف مكي: "اللهم في العشر الأواخر من رمضان اسألك أن تجعل أمي منعمة في رحابك راضية في قربك اللهم ارحمها وأحسن إليها وأنعم عليها دائمًا أبدًا يا أرحم الراحمين، وأبي وأرحم موتانا يا رب العالمين اللهم صبر قلبي اللهم تقبل".


وتابع: اللي منكم أمه عايشة لسه والحمد لله بِرَّها وقرب منها ولو كنت مشغول أوجد وقت واتمتع بوجودها وبين لها تقديرك لكل إلي عملته معاك وعشانك واحضنها لأن ده أصدق حضن ممكن تحسه طول عمرك.

وشهدت احداث الحلقة 6 من مسلسل الغاوي اتصال  فاطمة (عائشة بن أحمد)  بـ شمس ( أحمد مكي) لتخبره أن الكاميرات صورتهم أثناء خروجهم من العمارة بعد مشاجرتها مع أحد الأشخاص بسبب قطة، وقاموا بتحرير محضر بالواقعة، وأخبرته أنها  اكتشفت الشخص الذي اختطف نجل الرجل الذي توجد معه الساعة، وقالت له أنها تشك في الأستاذ مسعد (محمود عبد المغني)، وبالفعل بدأوا سوياً بمراقبته وتعقبه.

وعند وصول فاطمة وشمس لأحد الأماكن للبحث عن الأستاذ مسعد، يكتشفان مقتل الطفل المختطف، ويقوم أحمد مكي بالتدخل وتقيدهم ثم إبلاغ الشرطة.

مسلسل الغاوي
 

تدور أحداث مسلسل الغاوي في إطار شعبي حول "شمس العدوي"، الذي يعيش في أحد أحياء القاهرة القديمة، ويقرر التوبة عن البلطجة والعمليات الإجرامية التي كان يقوم بها مع مجموعة من أصدقائه. لكن فجأة، تنقلب حياته بعد تعرض أحد أصدقائه للظلم.

مسلسل الغاوي ينتمي لنوعية الأعمال ذات الـ 15 حلقة، وهو من بطولة أحمد مكي، عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفي، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفي، تأليف طارق كاشف ومحمود زهران، إخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة "سينرجي".

قدمت عائشة بن أحمد آخر أعمالها في مسلسل بدون سابق إنذار، وهو مسلسل من 15 حلقة عُرض خلال رمضان الماضي، وبطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد علي ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج هاني خليفة.

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