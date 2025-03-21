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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد مكي ينتهي من تصوير مسلسل الغاوي بعد 4 أيام

مسلسل الغاوي
مسلسل الغاوي
قسم الفن

أوشك الفنان أحمد مكي، على الإنتهاء من تصوير مشاهد مسلسل الغاوي، المعروض حاليا، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني. 

وينتظر أن ينتهي أحمد مكي، من تصوير مشاهد مسلسل الغاوي، بعد 4 أيام. 

مسلسل الغاوي

تدور أحداث مسلسل الغاوي في إطار شعبي حول "شمس العدوي"، الذي يعيش في أحد أحياء القاهرة القديمة، ويقرر التوبة عن البلطجة والعمليات الإجرامية التي كان يقوم بها مع مجموعة من أصدقائه. لكن فجأة، تنقلب حياته بعد تعرض أحد أصدقائه للظلم.

مسلسل الغاوي ينتمي لنوعية الأعمال ذات الـ 15 حلقة، وهو من بطولة أحمد مكي، عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفي، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفي، تأليف طارق كاشف ومحمود زهران، إخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة "سينرجي".

قدمت عائشة بن أحمد آخر أعمالها في مسلسل بدون سابق إنذار، وهو مسلسل من 15 حلقة عُرض خلال رمضان الماضي، وبطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد علي ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج هاني خليفة.

الغاوي مسلسل الغاوي أحمد مكي الفنان أحمد مكي عائشة بن أحمد

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