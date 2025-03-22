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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تجديد مساجد آل البيت.. نواب: خطوة تعكس اهتمام الدولة المصرية بالتراث الإسلامي

مجلس النواب
مجلس النواب
محمد الشعراوي

أشاد نواب بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال تجديد مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، مؤكدين أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية شاملة لإحياء الأماكن التاريخية وتعزيز الهوية الثقافية والدينية لمصر.

وأشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لأعمال تجديد مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، مؤكدا أن هذه الخطوة تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لتطوير أماكن آل البيت، باعتبارها جزء أصيل من الهوية الثقافية والدينية لمصر.

وأكد البلشي لـ صدى البلد أن توجيهات الرئيس السيسي بتطوير مساجد آل البيت تأتي في إطار النهضة الشاملة التي تشهدها مصر خاصة فيما يتعلق بتطوير القاهرة التاريخية.

مسجد السيدة نفيسة

وأضاف  أن الجولة التي قام بها الرئيس السيسي داخل مسجد السيدة نفيسة واطلاعه على أعمال التطوير التي نفذتها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تؤكد أن الدولة عازمة على استكمال مشروع تطوير مساجد آل البيت، بما يتماشى مع مكانتها الدينية والتاريخية، ويليق بقيمتها لدى المصريين.

إحياء القاهرة التاريخية

وأشار البلشي إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة لإحياء القاهرة التاريخية، بما يشمل تطوير المساجد والمقامات والمناطق التراثية، وذلك بهدف الحفاظ على الطابع الإسلامي لمصر، وتقديم صورة حضارية تليق بها أمام العالم.

وقال النائب مجاهد نصار عضو لجنة القيم بمجلس النواب، إن مصر جادة تمامًا في استكمال عملية تطوير آل البيت، سواء مساجد أو مقامات أو غيرها، بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي، فسيرة آل البيت في مصر سيرة عطرة، وملايين المصريين متعلقون بهم.

ونوه نصار، في تصريح صحفي له اليوم، بتفقد الرئيس السيسي مسجد السيدة نفيسة والاطلاع على أعمال التطوير التي قامت بها الهيئة الهندسية في المسجد، ضمن جهود تطوير مساجد آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، في إطار خطة الدولة لتطوير القاهرة التاريخية، قائلًا: ما ظهر من أعمال التطوير يؤكد على الجهد العظيم الذي تقوم به الدولة في هذا المجال.

ولفت عضو مجلس النواب إلى تأكيد الرئيس السيسي خلال جولته حرص مصر على استكمال عملية تطوير أماكن آل البيت، بما تتضمنه من مساجد، مشيرًا إلى أن تعلق المصريين بآل بيت رسول الله يعكس إدراكهم لقيمتهم واعترافهم بفضلهم. قائلًا: إن مصر تواصل بناء الجمهورية الجديدة سياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا وفي كافة المجالات.

وأوضح النائب أن افتتاح أعمال تجديد مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، وغيرها من مساجد القاهرة التاريخية، ضمن عملية تجديد شاملة، هو جهد طيب وهائل يُنسب للرئيس السيسي.

واختتم النائب مجاهد نصار بأن ما يتم في مصر، رغم مختلف التحديات، يؤكد أن مصر جادة تمامًا في تطوير مساجد آل البيت وغيرها من المساجد التاريخية الكبرى بعد سنوات طويلة من الإهمال.

عبد الفتاح السيسي مسجد السيدة نفيسة مجلس الشيوخ تجديد مسجد السيدة نفيسة إحياء القاهرة التاريخية

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