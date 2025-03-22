سعيد باحترافيتهم.. ميدو يعلق على طلب سيراميكا كليوباترا باستقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك

عبر أحمد حسام “ميدو” نجم الزمالك السابق عن سعادته باحترافية سيراميكا كليوباترا وكتب على حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “إكس”: "سعيد جدا باحترافية نادي سيراميكا كليوباترا بخصوص طلبهم لحكام أجانب لإدارة مباراتهم أمام ⁧‫ الزمالك‬⁩ في قبل نهائي ⁧‫ كأس مصر‬⁩ وهو الشيء الذي نرحب به دائما في أي مباراة شرط اتخاذ الإجراءات القانونية من أي منافس لطلب حكام أجانب.. ان شاء الله تكون مباراة تليق بالحدث وتليق بالكرة المصرية".

حكام أجانب لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

وافق الاتحاد المصري لكرة القدم على استقدام حكام أجانب لإدارة مباراة الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا، يوم الجمعة المقبل، 28 مارس، في الدور قبل النهائي من بطولة كأس مصر.

وجاءت موافقة الاتحاد؛ بناء على الطلب المقدم من نادي سيراميكا كليوباترا، وتسديده لنفقات استقدام طاقم التحكيم الأجنبي.

وكلف الاتحاد المصري لكرة القدم، أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلب، والذي “وصل قبل أسبوع كامل من إقامة المباراة”، وإيداع المتقدم بالطلب، لتكاليف استقدامه لطاقم التحكيم الأجني، لدى اتحاد الكرة.