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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في كأس مصر

الزمالك
الزمالك
ياسمين تيسير

يستعد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك لمواجهة نظيره سيراميكا كليوباترا فى نصف نهائى كأس مصر عقب الفوز أمام سموحة.


موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا 
 

 

تنطلق مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا فى نصف نهائى كأس مصر يوم 28 مارس الجارى في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة باستاد القاهرة الدولى.


حقق فريق الزمالك الفوز امام سموحة بنتيجة 4 - 2 فى المباراة التى جمعتهما مساء السبت، على استاد القاهرة الدولى، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

أحرز سيف الجزيرى هدف التقدم للزمالك فى الدقيقة 12  وفى الدقيقة 25 احرز محمد مصطفى ميدو هدف التعادل لسموحة، وفى الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول احرز محمد سالم الهدف الثانى لسموحة، وفى الدقيقة 59 سجل بركات حجاج لاعب سموحة هدف للزمالك بالخطأ فى مرماه، وسجل محمود بنتايج الهدف الثالث  فى الدقيقة 61، وفى الدقيقة 95 سجل مصطفى شلبي الهدف الرابع للزمالك.


وحقق سيراميكا كليوباترا الفوز على الجونة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد هيئة قناة السويس ليتأهل الفريق للدور قبل النهائي ليواجه الزمالك، أحرز المغربى أحمد بلحاج الثلاثة أهداف "هاتريك" بدأ التهديف بهدفين في الشوط الأول في الدقيقتين 29 و 33 

الزمالك سيراميكا كليوباترا كاس عاصمة مصر

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