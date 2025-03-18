ما كل هذا الهري.. مدحت العدل يعلق على عقوبة انسحاب الأهلي

علق السيناريست الدكتور مدحت العدل، على تعليقات جماهير الأهلي على العقوبات الصادرة من رابطة الأندية على الأحمر بعد انسحابه من مباراة القمة.

وكتب العدل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: "الحقيقة أني لا أعرف تحديداً ماكل هذا ( الهري) علي عقوبة نادي كل هذا التهريج .. نادي أخطأ لماذا لا يعاقب ولماذا لا يُعامل ككل انسحب بالفعل واللوائح واضحة وضوح الشمس ؟!ولجنة أوليمبية ومجلس ادارة الكون الذي لابد أن يدلي بدلوه إلخ .. ما الأندية ؟!

وأضاف ما هذا الرعب من ردة فعله ؟! الموضوع أصبح ماسخاً، فقولوا علي المصداقية السلام وللمرة الثانية .. الجنازة ومستفزا.. اتركوا الناس تنشغل بما هو أجدي .. وأبشر القائمين علي المنظومة إذا لم ينته هذا الجدل الممل بإنتصار الحق، حارة والميت ( دوري)".

في تطور جديد لأزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، ينتظر النادي الأهلي رد اللجنة الأولمبية المصرية على الشكوى التي تقدم بها ضد الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة، وذلك بعد إصدار الرابطة ثلاث عقوبات ضد الأهلي وإعلان الزمالك فائزًا بالمباراة بنتيجة 3-0. بينما يبدو الزمالك في موقع المتفرج، منتظرًا حسم الأزمة بشكل نهائي.

تفاصيل عقوبات رابطة الأندية بعد مباراة القمة

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة ثلاث عقوبات ضد الأهلي، جاءت كالتالي:

اعتبار الزمالك فائزًا بنتيجة 3-0:

تم اعتماد نتيجة المباراة لصالح الزمالك وفقًا للمادة (4.17) من لائحة المسابقة، بعد رفض الأهلي خوض المباراة.

خصم 3 نقاط من الأهلي:

تم خصم ثلاث نقاط من رصيد الأهلي في جدول ترتيب الدوري، بالإضافة إلى النقاط الخاصة بالمباراة التي اعتُبر فيها مهزومًا.

تحمل الأهلي للخسائر المالية:

ألزمت الرابطة الأهلي بتحمل جميع الخسائر المالية الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث، بالإضافة إلى النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في المباريات قبل الانسحاب.

انتظار قرار اللجنة الأولمبية:

تقدم الأهلي بشكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية، احتجاجًا على ما وصفه بـ"مخالفة اللوائح" في إدارة مباراة القمة، خاصة فيما يتعلق بقرار إدارة المباراة بطاقم تحكيم مصري رغم الاتفاق المسبق على استقدام حكام أجانب. وتنتظر الرابطة قرار اللجنة الأولمبية للبت في الشكوى والالتزام بالقرار النهائي.