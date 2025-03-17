إعلامي يكشف ما تنص عليه لائحة قيد رابطة الأندية بشأن مستحقات الحكام

كشف الإعلامي أمير هشام ما تنص عليه لائحة قيد رابطة الأندية المصرية بشأن مستحقات الحكام عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك .

كتب الإعلامي أمير هشام رابطة الأندية المصرية :"

لائحة القيد الخاصة بموسم 2025-2024 تنص على أن الأندية تسدد مستحقات الحكام للرابطة والرابطة تسددها بشكل مباشر للحكام دون وجود تحويل أو تدخل من اتحاد الكرة

جميع مستحقات الحكام مسددة حتى الأسبوع رقم 17 من الدوري ولا توجد أدني مشكلة

مستحقات الحكام هي من أموال الأندية موجودة لدى رابطة الأندية على سبيل الأمانة وتبدديها أو التفريط فيها يعد مخالفة

منذ 3 مواسم لا توجد أزمات في مستحقات حكام الدوري بسبب سياسة تعامل الرابطة معها بالتسليم والسداد الفوري على الحسابات الخاصة بالحكام عكس ما يحدث في بقية المسابقات في بقية درجات الدوري

الرابطة لن تسدد أموال الأندية لاتحاد الكرة ليتم استخدامها في علاج أمور أخرى قد لا تخص مستحقات الحكام".

جدد الاتحاد المصري لكرة القدم مطالبته لرابطة الأندية المحترفة بسرعة صرف المستحقات المتأخرة للحكام، التي بلغت 27 مليونًا و400 ألف جنيه، وهي المبالغ المتبقية عن الموسم الحالي.

وكتب الاعلامي أمير هشام، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي: "اتحاد الكرة يطالب رابطة الأندية بدفع 27 مليون جنيه مستحقات متأخرة للحكام ".

يأتي ذلك وسط قلق متزايد بسبب التأخير في السداد، ما يثير مخاوف بشأن استمرار التحكيم بسلاسة في البطولات المحلية.

مباراة الأهلي القادمة

يستعد النادي الأهلي لمواجهة إنبي يوم 20 مارس الجاري ضمن منافسات كأس عاصمة مصر، بعد انسحاب المارد الأحمر من خوض مباراة القمة أمام الزمالك أمس في بطولة الدوري.