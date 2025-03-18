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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعثة ناشئي كرة اليد تعود إلى القاهرة بعد معسكر البرتغال والمباريات الودية

منتخب ناشئي كرة اليد
منتخب ناشئي كرة اليد
رباب الهواري

تعود بعثة منتخب ناشئي كرة اليد، مواليد 2006، إلى القاهرة اليوم، الثلاثاء، قادمة من معسكرها في البرتغال، وذلك بعد خوض أربع مباريات ودية استعدادًا لبطولة العالم المقررة في مصر خلال شهر أغسطس المقبل.

بدأت البعثة جولتها الودية بمواجهة منتخب إسبانيا على أرضه يوم الأربعاء الماضي، حيث انتهت المباراة بخسارة المنتخب المصري بنتيجة 36-33. وبعد ذلك، انتقل الفريق إلى البرتغال لخوض ثلاث مباريات ودية أخرى أمام المنتخب البرتغالي.

في المباراة الأولى أمام البرتغال، نجح المنتخب المصري في تحقيق الفوز، إلا أنه لم يتمكن من تكرار هذا الإنجاز في المواجهة الثانية، التي انتهت لصالح المنتخب البرتغالي. ومع ذلك، استعاد المنتخب المصري توازنه في المباراة الثالثة التي أقيمت يوم الأحد، وحقق انتصارًا مستحقًا بنتيجة 33-30.

يأتي هذا المعسكر ضمن استعدادات المنتخب الوطني للظهور بأفضل مستوى ممكن في بطولة العالم، التي تستضيفها مصر خلال أغسطس المقبل، حيث يسعى الجهاز الفني إلى تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا من خلال الاحتكاك بمنتخبات قوية مثل إسبانيا والبرتغال، مما يساعد على رفع مستوى الأداء وتعزيز الانسجام بين اللاعبين قبل البطولة المرتقبة.

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