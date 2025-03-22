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العدوان على الضفة.. نزوح 24 ألف فلسطيني من طولكرم ونور الشمس
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

العدوان على الضفة.. نزوح 24 ألف فلسطيني من طولكرم ونور الشمس

العدوان على الضفة الغربية
العدوان على الضفة الغربية
ناصر السيد

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم السبت، بأن 24 ألف مواطن فلسطين نزحوا من مخيمي طولكرم ونور الشمس جراء العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية المستمر منذ 55 يوما.

العدوان على الضفة الغربية

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، إن الاحتلال الإسرائيلي واصل عدوانه على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم 55 على التوالي، ولليوم الـ42 على مخيم نور شمس، في ظل تصعيد عسكري مستمر يتخلله مداهمة للمنازل، والاستيلاء عليها وتحويلها إلى ثكنات عسكرية بعد إجبار سكانها على إخلائها قسرا.

وشن جيش الاحتلال حملة مداهمات اليوم السبت على المنازل في حارة المقاطعة في مخيم طولكرم، وأبلغت جميع سكانها بمغادرتها، وسط إطلاق القنابل الصوتية لترويعهم، وأمهلتهم حتى الساعة 12 ظهرا للمغادرة، في الوقت الذي أبلغت فيه عائلتي الطويل وعلارية في حارة أبو الفول لإخلاء منازلها.

نزوح الفلسطينيين من الضفة الغربية

وأشارت وكالة وفا إلى أن مخيم طولكرم شهد خلال الأيام القليلة الماضية حركة نزوح كبيرة لما تبقى من سكان حاراته التي تقع على أطرافه ومنها: قاقون، وأبو الفول، ومربعة حنون، والحدايدة، والمطار، بعد أن أجبرهم الاحتلال على مغادرتها بالتهديد والترويع تحت تهديد السلاح، ليصبح المخيم شبه فارغا من سكانه، بعد نزوح لأكثر من 12 ألف لاجئ منه.

وذكرت الوكالة الفلسطينية أن عدوان الاحتلال المستمر على مدينة طولكرم ومخيميها، أسفر عن استشهاد 13 مواطنا فلسطينيا، بينهم طفل وامرأتان إحداهما حامل في الشهر الثامن، بالإضافة إلى إصابة واعتقال العشرات، ونزوح قسري لأكثر من 24 آلف شخص من مخيمي طولكرم ونور شمس، الى جانب عشرات العائلات من الحي الشمالي للمدينة.

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