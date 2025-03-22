لدعم المستشفيات.. محافظ أسيوط يشهد تسليم شحنة جديدة من الأدوية وكراسي متحركة كهربائية

شهد اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، تسليم شحنة جديدة من الأدوية وكراسي متحركة كهربائية إلى مديرية الصحة بالمحافظة لتوزيعها على المستشفيات وقطاع الصحة بالمحافظة مقدمة كمشاركة مجتمعية من القطاع الخاص عقب تدخل من الوزير المحافظ لتلبية احتياجات المواطنين ولسد العجز في بعض الأدوية ومواجهة الطلب المتزايد على الأدوية لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

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جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة للشؤون الوقائية، والدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والدكتور محمد علي رسلان مدير عام فرع وسط الصعيد بهيئة التأمين الصحي، والدكتور محمد جمال والدكتور عصام نبيل وكيلا مديرية الصحة بأسيوط، والدكتور أحمد عثمان نائب مدير فرع التأمين الصحي، والدكتور محمد عرفة مدير إدارة التدريب بمديرية الصحة باسيوط.

استلام كميات من الادوية

وحرص محافظ أسيوط، على متابعة استلام كراسي متحركة كهربائية، ومحاليل طبية، وكميات من الأدوية والتي تضم نوعيات "أدوية القلب ومضادات حيوية ومسكنات وأدوية الضغط وأدوية الحساسية وأدوية المناعة"، وغيرها والتي تم وصولها وتسليمها لمديرية الصحة تمهيداً لتوزيعها على المستشفيات تفعيلا للمشاركة المجتمعية.

دعم المستشفيات

وأوضح المحافظ أنه تدخل لتوفير تلك الأدوية وفقاً للاحتياجات الفعلية للمستشفيات والوحدات الصحية والتي تم رصدها من خلال جولاته الميدانية المستمرة على المستشفيات والوحدات الصحية واستماعه لطلبات بعض المواطنين والمترددين فضلاً عن لجان المتابعة الميدانية التي تعمل بصفة دائمة على تحديد نواقص الأدوية والمستلزمات والمشكلات التي تواجه القطاع الصحي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى المحافظة لافتاً إلى تسليم تلك الشحنة كدفعة أولية لمديرية الصحة التي بدورها تقوم بتوزيعها على المستشفيات وفقاً لخطة التوزيع والاحتياجات على أن يتم استلام وتوزيع دفعة أخرى جديدة خلال الأيام القادم حرصاً على وصول الدعم لمستحقيه وتسهيلاً على المواطنين في الحصول على خدمة طبية لائقة وذلك استكمالاً لدور الدولة في دعم القطاع الصحي وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.