الرئيس الأوكراني يعلن استعداده للقاء نظيره الروسي في تركيا

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداده للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تركيا.
وعبَّر زيلينسكي - في مقابلة نشرها موقع "يو إيه تي في" الأوكراني - عن أمله في أن يساعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ترتيب محادثات مع بوتين.
وقال زيلينسكي، ردًا على سؤال حول ما إذا كان مستعدًا للقاء بوتين في تركيا: "نعم، نحن مستعدون لهذا اللقاء.. وموقف تركيا والرئيس أردوغان من هذا الأمر واضح.. لدينا علاقات وثيقة وجيدة مع تركيا.. ويمكن لتركيا أن تكون وسيطاً عملياً وواقعياً".
وأضاف زيلينسكي: "تدعم تركيا سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.. وأنا أعلم أن الرئيس أردوغان لديه اتصاله الخاص بالرئيس بوتين.. ولهذا السبب بالتحديد نحن ندعم عقد لقاء في تركيا".
وتابع زيلينسكي أن اللقاء على مستوى القادة هو شرط ضروري لإنهاء الحرب، مشيرًا إلى أن المفاوضات بين الفِرق الفنية لم توقف الحرب رغم تحقيقها نتائج إيجابية.